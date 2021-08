Videobellen: op afstand maar ‘toch vertrouwd’

Hans Wijngaard (57) geeft in ieder geval aan erg enthousiast over videobellen te zijn. “Ondanks dat het op afstand is, voelt het vertrouwd.” Hans Wijngaard werd in februari 2019 in het St. Antonius Ziekenhuis geopereerd vanwege de diagnose alvleesklierkanker. Sindsdien moet hij regelmatig een scan laten maken ter controle. De uitslag bespreekt hij daarna altijd met verpleegkundig specialist Eelke Lemmens. Sinds corona doen zij deze controle-afspraken via video.

“Ik woon in Deventer en dat betekent zo’n 1,5 uur heen én weer terug voor een afspraak in het ziekenhuis. Mijn vrouw wil altijd graag mee om mij bij te staan, maar ook haar kost het dus veel tijd en zij moet er bovendien voor vrij nemen. Sinds we gebruik maken van een videoafspraak, zijn de controleafspraken voor ons allebei veel minder belastend.”

Voordelen videobellen

Ook Eelke Lemmens ziet veel voordelen aan videobellen. Vorige zomer startte hij met videoafspraken. Inmiddels doet hij er 2-5 per week. “Toen de coronacrisis uitbrak, deed ik controleafspraken eerst telefonisch in plaats van fysiek. Maar ik miste daarbij het contact. Bij een videoafspraak kan ik zien of mijn boodschap overkomt en hoe een patiënt hierop reageert. Bovendien krijg ik letterlijk een kijkje in de thuissituatie van de patiënt, wat mij vaak een beter beeld geeft van iemand.”

Lemmens ziet de videoafspraken als een verrijking van de zorg. “Het is in veel gevallen een prima vervanging van een fysieke afspraak, want het is echt niet altijd nodig dat patiënten naar het ziekenhuis komen. Doordat je elkaar toch kunt zien, hou je verbinding. Voor de patiënt is het fijn omdat hij geen reistijd heeft. Hij kan gewoon in zijn vertrouwde omgeving blijven. De zorgverlener komt gewoon bij jou op visite.”

Videoconsult blijvend alternatief

In juli vorig jaar gaf het St. Antonius na ruim drie maanden videoconsulten aan dat dit een blijvend alternatief zou vormen voor fysieke afspraken. De afdeling voor diabeteszorg bij kinderen, Diabetes Centraal, liep voorop. Daar werden op 16 maart 2020 al alle poliklinische afspraken omgezet naar afspraken via beeldbellen. Het ziekenhuis benadrukte ook ná de coronacrisis beeldbellen te blijven inzetten.

In het eerste kwartaal van dit jaar bood 95 procent van de ziekenhuizen een vorm van beeldbellen, zo bleek onlangs uit de Monitor Digitale Zorg van de NVZ. Vorig jaar, tijdens de coronacrisis, lag dat percentage met 99 procent nog wat hoger, maar vergeleken met 2019 is het nog altijd bijna een verdubbeling. De ambitie van minimaal 25 procent digitale poliklinische zorg wordt inmiddels al bij 86 procent van de ziekenhuizen gerealiseerd. De crux wordt, zo stelt de NVZ, dit ook na ‘corona’ vast te houden.