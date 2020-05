Videoconsult versneld ingevoerd bij Dijklander ziekenhuis

Bij een tiental poliklinieken is inmiddels zo’n videoconsult mogelijk via Skype voor bedrijven. Via een e-mail ontvangen patiënten een uitnodiging met uitleg over hoe het consult in zijn werk gaat via tablet of smartphone. Een videoconsult wordt niet het nieuwe uitgangspunt. Ook belafspraken of fysieke afspraken zijn en blijven mogelijk, zo benadrukt het ziekenhuis. Maar daar waar het prettig is om een patiënt te zien, kan een zorgverlener kiezen voor een videoconsult.

Digitalisering in stroomversnelling

Het ziekenhuis onderzoekt al langer hoe het (digitale) technologie kan helpen bij de reguliere zorg aan patiënten. Het coronavirus heeft er in de hele zorgsector voor gezorgd dat deze digitalisering (zowel e-health toepassingen als digitale gegevensuitwisseling) in een stroomversnelling is gekomen. Hoewel beeldbellen of videobellen volgens de Patiëntenfederatie nog meer uitzondering dan regel is, is er wel sprake van een brede opschaling in alle segmenten van de zorg.

Nu ook het Dijklander Ziekenhuis de poliklinische zorg weer stapsgewijs opstart (de NZa is druk bezig om dit samen met de 11 ROAZ-organen in te vullen), zijn videoconsulten een welkome aanvulling. Video heeft een belangrijke meerwaarde boven een telefonisch consult, omdat patiënt en zorgprofessional elkaar kunnen zien. Daarnaast is het minder vaak nodig om naar het ziekenhuis te komen voor een consult.

Meer rust door videoconsult

Logopediste Franka de Groot – van Bockxmeer vertelt over haar ervaring met het videoconsult: “Door het coronavirus kunnen we onze patiënten niet altijd fysiek zien op de polikliniek. Ik werk veel met mensen met een taal- of spraakstoornis waardoor praten moeilijk gaat. Telefoneren is voor hen erg moeilijk, omdat ze de ander niet zien en daardoor het gevoel hebben snel te moeten praten. Dankzij een videoconsult is er meer rust in de gesprekken doordat je elkaar kunt zien. Ik kan – net als in de behandelkamer – echt met mensen oefenen. Dat gaat over de telefoon niet.”

Ook patiënten zijn volgens het Dijklander Ziekenhuis blij met de videoconsulten. Een patiënt bij fysiotherapie geeft aan: “Ik kan in deze moeilijke tijd nu toch mijn dagelijkse oefeningen krijgen via videobellen. Mijn fysiotherapeut kan direct aanwijzingen geven wat wel en niet goed gaat. Dat is voor mij heel waardevol.”

Videoconsulten krijgen een vaste plek binnen het Dijklander Ziekenhuis. De komende twee maanden worden meerdere poliklinieken uitgerust voor videobellen met patiënten, zo is de bedoeling.

Keuzehulp voor veilig videobellen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in april een keuzehulp privacy videobellen uitgebracht. Die keuzehulp is bedoeld voor burgers en werknemers zoals zorgverleners. Zo is er speciale aandacht voor de zorgsector. De keuzehulp kijkt onder meer naar privacy- en veiligheidsaspecten van een videobel-applicatie. Sinds maart wordt beeldbellen tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten/cliënten massaal ingezet als alternatief voor reguliere contacten.