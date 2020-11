Vidi-financieringen voor onderzoek naar zorginnovaties

Vidi richt zich op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Samen met de Veni– en Vici-beurzen maakt Vidi deel uit van het NWO-Talentprogramma. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. In deze Vidi-ronde werden, samen met de aanvragen voor onderzoek naar zorginnovaties, in totaal 503 aanvragen ingediend waarvan er 81 gehonoreerd zijn met een Vidi-financiering.

In de ‘Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie’ werden door ZonMw 96 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er door net NWO uiteindelijk vijftien gehonoreerd. Die richten zich op diverse gebieden van de gezondheidszorg. Variërend van een onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor erfelijke blindheid tot een reanalyse van klinische trials in ALS.

Onderzoek en ontwikkeling zorginnovaties

Een van de gehonoreerde onderzoeken is de studie naar de interactie tussen luchtwegvirussen en de implicaties daarvan voor het vaccinatiebeleid. Dat onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Patricia Bruijning van het UMC Utrecht. Door interacties tussen virussen kan preventie van één virus (door vaccinatie) invloed hebben op het voorkomen van een ander virus. Dit project onderzoekt deze virus interacties met epidemiologische en wiskundige methoden. De resultaten zullen invloed hebben op de keuzes rondom vaccinatiebeleid.

Dr. Iris Lansdorp-Vogelaar van het Erasmus MC ontving een Vidi-financiering voor haar onderzoek naar een gepersonaliseerde screening voor darmkanker. De bevolkingsonderzoeken kanker zijn voor iedereen hetzelfde, ondanks substantiële verschillen in risico. Dit project beoogt gepersonaliseerde screening in de praktijk te brengen. Allereerst bepalen de onderzoekers de optimale screeningsstrategie op basis van geslacht, leeftijd en voorgaande screeningsresultaten om vervolgens het voordeel van gepersonaliseerde screening in een klinische studie te onderzoeken.

Een overzicht van alle gehonoreerde onderzoeken naar zorginnovaties in de categorie ‘Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie’:

Ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor erfelijke blindheid; Prof. dr. C.J.F. (Camiel) Boon (m), Amsterdam UMC / AMC

Interacties tussen luchtwegvirussen en implicaties voor vaccinatiebeleid; Dr. P.C.J.L. (Patricia) Bruijning-Verhagen (v), Universitair Medisch Centrum Utrecht

Lichamelijke training als chemotherapie versterker?; Dr. L.M. (Larien) Buffart (v), Radboudumc, afdeling Fysiologie

Correct Voorspellen van Keuzegedrag in de Gezondheidszorg; Dr. E.W. (Esther) de Bekker-Grob (v), Erasmus Universiteit Rotterdam

Een nieuwe kijk op functioneel zicht: individuele verschillen in neurale plasticiteit en degeneratie Dr. K.V. (Koen) Haak (m), Radboudumc

Tijdreizen in de wereld van hartritmestoornissen; Dr. J. (Jordi) Heijman (m), Universiteit Maastricht

Afgeti(c)kt?; Prof. dr. J.W.R. (Joppe) Hovius (m), Amsterdam UMC, locatie AMC

Niet-invasieve hersenmodulatie met behulp van nanopartikels; Dr. A. (Ali) Jahanshahianvar (m), MUMC+

Op weg naar gepersonalizeerde screening voor darmkanker; Dr. I. (Iris) Lansdorp-Vogelaar (v), Erasmus MC

Sterke hersenverbindingen tegen dementie; Dr. B.M. (Betty) Tijms (v), Amsterdam UMC, locatie VUmc

Ontsteking zonder infectie; Dr. A.G. (Annemarthe) van der Veen (v), LUMC

Reanalyse van klinische trials in ALS (RECALS); Dr. M.A. (Michael) van Es (m), UMC Utrecht

De brein-infiltrerende T cel ontmaskerd; Dr. M.M. (Marvin) van Luijn (m), Erasmus MC

Ontrafelen van de rol van dystrofine in het brein; Dr. M. (Maaike) van Putten (v), LUMC

De grote impact van jeugdtrauma bij depressie; Dr. mr. C.H. (Christiaan) Vinkers (m), Amsterdam UMC, locatie VUmc

Meer informatie over al deze onderzoeken is hier na te lezen.