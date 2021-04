VieCuri: big data voorspelt IC-opname door corona

Internist-endocrinoloog Joop van den Bergh besloot in samenwerking met Frits van Osch en Caroline Wyers, beiden werkend als epidemioloog en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan VieCuri om een overzicht te maken van de klachten waarmee patiënten met COVID-19 het ziekenhuis binnenkomen. Al snel bleek het invullen van al die gegevens een flinke uitdaging. Reden om de hulp van tien coassistenten, een physician assistant in opleiding en twee researchverpleegkundige in te roepen voor het big data-project.

Landelijke big data studies corona

Het initiatief van VieCuri leidde uiteindelijk tot deelname aan een aantal prestigieuze landelijke onderzoeken zoals COVID-OLD (COVID-19 Ouderen Landelijke Database), multicenter cohortstudie naar ouderen met het coronavirus in het ziekenhuis en COVID-PREDICT. VieCuri kon zich hier dankzij de eigen opgezette database met 400 patiënten, als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland bij aansluiten.

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) zijn artsen en onderzoekers uit Amsterdam UMC en Maastricht UMC+ al in maart 2020 het COVID-PREDICT consortium gestart voor het centraal verzamelen van data over COVID-19 patiënten. Inmiddels is het consortium uitgebreid met veel ziekenhuizen, artsen, onderzoekers en datawetenschappers. Hierdoor groeit de database snel.

Snelle groei COVID-PREDICT

Inmiddels zijn 22 ziekenhuizen en data-experts verbonden aan COVID-PREDICT. Met het doel om met data en slimme computer berekeningen de beste behandeling voor coronapatiënten te vinden, het ziekteverloop te voorspellen en te kijken welke patiënt hoogstwaarschijnlijk op de afdeling intensive care zal belanden.

Enkele successen zijn al geboekt. Zo weten de artsen inmiddels schade te herkennen en werd al vrij snel duidelijk dat er bij opgenomen patiënten met COVID-19 een CT van de longen nodig was om de longschade in kaart te brengen. Inmiddels zitten ook de gegevens van de tweede golf in de database, plus de nieuwe informatie van patiënten met langdurige klachten die de nazorgpoli bezoeken en werkt VieCuri ook mee aan tal van andere studies.

IC-data delen

In december 2020 besloten de Nederlandse IC’s om op grote schaal data te gaan delen. Doel is het verbeteren van de behandeling van ernstig zieke patiënten. Het betreft data van apparaten zoals bewakingsmonitoren, beademingsmachines en dialysemachines, maar ook diagnoses uit patiëntendossiers. Bij het samenwerkingsproject, icudata.nl genaamd, hebben zich inmiddels al 45 van de 75 Nederlandse IC’s aangesloten. Het idee voor de nauwe samenwerking is ontstaan tijdens de coronacrisis, op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).