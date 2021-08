VieCuri breidt thuisbehandeling bij autoimmuunziekte uit

Patiënten met deze aandoeningen moeten elke drie tot vier weken een aantal uren naar het ziekenhuis komen voor een infuusbehandeling met het medicijn immunoglobulinen. En dat hun hele leven lang. Het moge duidelijk zijn dat die ziekenhuisdagen een grote impact hebben op het leven van deze patiënten. Thuisbehandeling heeft voor hen, maar ook voor de zorgverleners, veel voordelen.

Thuisbehandeling bij autoimmuunziekte

In 2016 startte het VieCuri met een pilot waaraan zes patiënten deelnamen. De ervaringen die tijdens deze periode opgedaan zijn, worden nu gebruikt om de thuisbehandeling van deze patiënten breder uit te rollen. “Mensen hoeven niet naar het ziekenhuis te reizen, het kost hen minder tijd én ze kunnen in hun eigen omgeving blijven”, vertelt verpleegkundige Will Peeters.

Patiënten met een afweerstoornis of autoimmuunziekte die in aanmerking komen voor een thuisbehandeling krijgen daarvoor de eerste periode bezoek van een verpleegkundige. Die voert de medische handelingen, zoals het aan- en afkoppelen van het infuus, uit en blijft gedurende de gehele behandeling bij de patiënt. Dat varieert per patiënt van anderhalf tot vier uur per behandeling.

Patiënten die dat kunnen en willen, krijgen binnenkort de mogelijkheid om het infuus na de behandeling zelf af te koppelen. Daardoor hoeft de verpleegkundige niet meer de hele behandeling bij de patiënt te blijven. Het spreekt voor zich dat deze tijdswinst zeker voor de zorgverleners, veel voordelen heeft. Tijd die teruggewonnen wordt om aan andere taken en patiënten te besteden.

Meer vrijheid voor patiënt

Uiteraard biedt de thuisbehandeling ook veel voordelen voor de patiënten, zoals de 53-jarige Miranda Manders vertelt. “Vanaf november 2011 ging ik voor mijn behandeling naar het ziekenhuis; eerst eens in de vier weken, toen eens per drie weken en tot slot iedere twee weken. De behandeling duurde dan van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags. Omdat ik door mijn ziekte niet meer goed zie, moest ik steeds iemand vragen om mij brengen en op te halen. Nu ik de behandeling thuis krijg, scheelt dat enorm! Ik hoef niet meer op de klok te kijken en ben in mijn eigen omgeving.”

In de (nabije) toekomst wil het VieCuri thuisbehandeling voor patiënten die medicatie via een infuus toegediend krijgen verder uitbreiden. Het ziekenhuis brengt daarmee de zorg die normaal in het ziekenhuis wordt gegeven bij patiënten thuis, of eventueel op het werk of revalidatieadres.

Onlangs heeft het CWZ de zogenoemde easypump in gebruik genomen. Een draagbaar infuus waarmee kinderen een intraveneuze behandeling met antibiotica, wanneer ze aan de beterende hand zijn, thuis verder kunnen vervolgen.