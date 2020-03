VieCuri enige ziekenhuis met Drempel-vrije website

Voor de toekenning van het Drempel-vrij keurmerk wordt een website door de onafhankelijke inspectie-instelling Accessibility getoetst. Daarbij wordt bepaald of ze voldoet aan de zogenoemde toegankelijkheidsrichtlijnen. Die richtlijnen hebben betrekking op het ontwerpen, bouwen en beheren van websites en garanderen dat iedereen er gebruik van kan maken. Ook bezoekers met een beperking, zoals blinden, slechtzienden en doven.

Belangrijke criteria die de toegankelijkheid van websites vergroten, zijn zaken als voldoende kleurcontrast in teksten, de mogelijkheid de site te bedienen zonder muis en ondertiteling van filmpjes.

Website toegankelijk voor iedereen

Omdat patiënten steeds vaker hun eigen zorg digitaal regelen, is de toegankelijkheid van websites voor mensen met een beperking uitermate belangrijk. Nederland telt 350.000 blinden en slechtzienden en 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Websites die voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen zijn geschikt om te bezoeken en bedienen met hulpapparatuur zoals schermleessoftware. Voor doven en slechthorenden is het belang dat audio-content van websites ondertiteld wordt of ook in tekstvorm beschikbaar is.

In 2019 zijn 12 extra criteria toegevoegd aan de richtlijnen voor toegankelijke websites. Die hebben vooral oo betrekking op de ontwikkeling van websites voor mobiele apparaten. De toekenning van het nieuwe Drempel-vrij keurmerk betekent dat de website van het VieCuri ziekenhuis ook aan die nieuwe criteria, onder andere voor het gebruik van toetsenborden en schermoriëntatie, voldoet.

MijnVieCuri en Behandelapp

De komende tijd gaat het ziekenhuis ook werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van de Behandelapp en het MijnVieCuri patiëntenportaal dat al door meer dan een derde van de patiënten gebruikt wordt.

Indien u als bezoeker zaken tegenkomt die beter zouden kunnen, geef die dan door via de optie ‘Geef ons een tip’, rechtsonder op de website van het ziekenhuis. Of mail naar communicatie@viecuri.nl.