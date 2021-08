VieCuri evalueert vroegtijdig ontslag COVID-19 patiënten

“De winst is duidelijk: ze kunnen enkele dagen eerder naar huis en herstellen vaak beter in hun eigen omgeving. Tegelijk komt er ook eerder een bed vrij in het ziekenhuis voor nieuwe patiënten”, aldus projectleider van het vroegtijdig ontslag van COVID-19 patiënten bij VieCuri, Marion van den Broek.

Voor het thuis herstellen komen alleen COVID-19 patiënten in aanmerking die stabiel zijn. Dat kunnen overigens ook patiënten zijn die nog wel extra zuurstof nodig hebben. Inmiddels heeft het VieCuri ziekenhuis ervaringen opgedaan met 22 patiënten die dankzij thuis monitoring het ziekenhuis eerder hebben kunnen verlaten.

Vroegtijdig ontslag bevalt goed

Voor het VieCuri een goed moment om enkele ervaringen, van zowel patiënten als zorgverleners, op te tekenen. Daaronder ook de 68-jarige Math Mennen. Hij belandde 19 april positief getest op COVID-19 en belandde vier dagen later met een zuurstofgehalte van 56 procent in het ziekenhuis. “Ik kwam op de IC terecht maar hoefde gelukkig niet in slaap te worden gebracht. In het ziekenhuis ging het langzaam maar zeker beter”, vertelt meneer Mennen.

Ruim twee weken later was Math voldoende hersteld om in aanmerking te komen voor vroegtijdig ontslag met ondersteuning van thuis monitoring en -metingen. Thuis meet hij drie maal per dag onder andere zijn hartslag, temperatuur en zuurstofgehalte met een saturatiemeter van het ziekenhuis. “Het werkt super fijn, ik doe het helemaal zelfstandig. De gegevens vul ik in de app in en worden in het ziekenhuis door de longverpleegkundige gecheckt. Wijken de waarden af, dan belt ze direct. Daarnaast heb ik een noodnummer van het ziekenhuis dat ik 24/7 kan bellen. Is mijn vraag niet dringend, dan stel ik die via de app”, aldus Mennen.

Van ontslag voorbereiding tot thuis herstel

De mogelijkheid die patiënten geboden wordt om thuis te herstellen wordt ook door de zorgverleners als zeer positief ervaren. Longverpleegkundige Janine Hendrikx vertelt hoe het proces, van voorbereiding tot en met het effectief thuis monitoren verloopt. Na een instructie gaat de patiënt thuis zelf aan de slag. Zijn gezondheidstoestand wordt op afstand nauwgezet gevolgd. Bij de thuis herstellende patiënten die stabiel blijven wordt de zuurstof in de dagen en weken daarna stap voor stap afgebouwd.

“Samen installeren we de app en leg ik uit hoe het werkt. Ook krijgt de patiënt een saturatiemeter mee om thuis het zuurstofgehalte te meten. Als ik de ochtend na het ontslag bel, zeggen veel patiënten dat ze zo lekker hebben geslapen in hun eigen bed. Als ik aan de waarden merk dat het slechter gaat, bel ik direct. Bij twijfel overleg ik met de longarts of de patiënt toch naar het ziekenhuis moet voor extra controle.” “Dit is echt de toekomst, want thuis herstel je toch fijner”, vertelt Janine Hendrikx.