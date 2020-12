VieCuri integreert Behandelapp in Patient Journey app

De VieCuri Behandelapp is sinds de start ruim 3000 keer gedownload en telt zo’n 630 actieve gebruikers. In de app is informatie voor meer dan 300 behandelingen opgenomen. Bij een aantal behandelingen en onderzoeken is die informatie verrijkt met foto’s, filmpjes en betrouwbare links naar handige websites.

Het VieCuri zette de Behandelapp met name ook in voor het bevorderen van het herstel van patiënten wanneer zij weer thuis waren. Patiënten worden bij dit herstelproces stap voor stap begeleid, onder andere door antwoord te geven op vragen zoals ‘geneest de wond wel volgens plan?’ en ‘welke techniek moest ik ook alweer gebruiken om de trap af te lopen?’

Behandelapp wordt Patient Journey app

De VieCuri Behaldelapp kan vanaf het moment dat deze opgaat in de Patiënt Journey app niet meer apart gedownload worden in de app-winkels van Google en Apple. Patiënten die de Behandelapp willen gebruiken downloaden en installeren voortaan eerst de Patient Journey app en selecteren in die app dan voor de ‘VieCuri Behandelapp’. Het ziekenhuis heeft hiervoor een overzichtelijke handleiding (pdf-link) gemaakt. Daarin wordt de installatie en het gebruik van de app met behulp van screenshots en een simulator uitgelegd.

Voor de huidige gebruikers van de VieCuri Behandelapp is het goed om te weten dat de app nog tot eind maart gewoon gebruikt kan worden. Enkele weken daarvoor ontvangt iedereen die de app nog gebruikt een melding om over te stappen naar de Patient Journey app. Uiteraard kunnen patiënten die de Behandelapp op dit moment gebruiken ook eerder al overstappen naar de nieuwe app.

De Patient Journey app is ongeveer zes jaar geleden ontwikkeld door Interactive Studios en wordt al door heel veel zorginstellingen, zowel in Nederland als daarbuiten, gebruikt. Met de app kunnen zorginstellingen patiënten en naasten op een effectieve wijze voorlichten over de stappen in de behandeling.

Corona-uitbreiding

Het ziekenhuis besloot de app eind maart uit te breiden met informatie over het coronavirus. Daarmee wilde het ziekenhuis patiënten zo goed mogelijk informeren over de impact van de uitbraak van het coronavirus op de zorgverlening. Onderdeel van de ‘corona-uitbreiding’ was ook een zogenoemde corona-quickscan voor patiënten die binnenkort een afspraak in het ziekenhuis hebben.

Alle informatie over de behandelingen is ook te vinden in de folders die in het ziekenhuis liggen en op de website van het VieCuri. Het voordeel van de app is natuurlijk dat patiënten hun smartphone doorgaans bij zich hebben en zo altijd en overal toegang hebben tot de informatie.