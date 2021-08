VieCuri maakt meters met thuis monitoring bij hartfalen

Hartfalen is een ernstige aandoening die redelijk goed behandeld kan worden, maar zelden geneest. Om het groeiende aantal patiënten met hartfalen ook in de toekomst de zorg te kunnen blijven geven die nodig is, zijn innovatieve oplossingen nodig. Naast thuis monitoring, onder anderen met e-health toepassingen als de SanaCoacch Hartfalen, zet het VieCuri ook in op ketenzorg. Sinds kort wordt de thuiszorg ook ingeschakeld bij de hartfalenpatiënt, zodat deze nog beter wordt begeleid en behandeld.

“Het aantal mensen met hartfalen zal de komende jaren verdubbelen. Dat komt niet alleen door de vergrijzing, maar ook omdat mensen steeds vaker een hartinfarct overleven. Het betekent dat we met hetzelfde aantal zorgmedewerkers straks veel meer mensen moeten helpen”, vertelt cardioloog Wilfred Heesen.

SanaCoach Hartfalen en thuis monitoring

De SanaCoach Hartfalen app wordt op een tablet geïnstalleerd. Daarmee kunnen zowel de patiënt als de eventuele mantelzorger meer te weten komen over de aandoening. De app toont een virtueel persoon, in dit geval een zogenoemde zorgavatar, die tegen de patiënt praat. Via die zorgavatar kunnen patiënten ook vragen stellen aan de zorgverleners in het ziekenhuis.

Samen met de SanaCoach Hartfalen krijgt de patiënt ook een weegschaal en bloeddrukmeter mee naar huis. Ook die worden aan de tablet gekoppeld. De meetgegevens worden automatisch, via een veilige verbinding, naar de poli in het ziekenhuis gestuurd. Daar kunnen zorgverleners, wanneer zij afwijkende of verontrustende metingen zien, direct ingrijpen. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met de patiënt, al dan niet via de inzet van een thuiszorgmedewerker, of door de patiënt op te roepen voor verdere controle naar het ziekenhuis te komen.

“Dit zorgprogramma is het verbindende element tussen het ziekenhuis, de thuiszorg en op termijn ook de huisarts. We noemen dat netwerkzorg in de regio, waarbij de spil natuurlijk de patiënt is. De thuiszorg kan waar nodig mensen wegwijs maken in het programma, waardoor patiënten niet alleen thuismetingen kunnen doen, maar ook leren wat ze zelf kunnen doen om hun hartfalen onder controle te houden. Hierdoor behoudt de patiënt zelf de regie”, aldus de cardioloog.

Minder ‘onnodige’ ziekenhuisbezoeken

Een van de bijkomende voordelen van thuis monitoring en de inzet van de SanaCoach Hartfalen is het terugdringen van het aantal ‘onnodige’ ziekenhuisbezoeken. “Als voorheen een hartfalenpatiënt belde dat hij duizelig was, wilden we toch wat metingen doen in het ziekenhuis. Nu kunnen deze thuis plaatsvinden. Zo kunnen we op afstand de medicijnen aanpassen als dat nodig is en dat ook weer controleren daarna”, vertelt Heesen.

Het VieCuri streeft met deze e-health oplossingen ook naar minder ziekenhuisopnames. Dankzij de thuis monitoring kunnen veranderingen in de gezondheidssituatie van de patiënt eerder geconstateerd, en aangepakt, worden. Nog voordat die ‘uit de hand lopen’ en een ziekenhuisopname onvermijdelijk wordt.

“We signaleren eerder dat er iets mis is en kunnen dan tijdig ingrijpen. Neem als voorbeeld plotselinge gewichtstoename. Dat kan duiden op een vochtophoping in het lichaam, een slecht teken. Omdat alle gegevens iedere week bij ons binnen komen, kunnen we nog voordat iemand zelf merkt dat er iets mis is, signaleren dat we actie moeten ondernemen. Het systeem is zo slim, dat we niet vaak valse meldingen krijgen. Zo ontstaat er ook voor de patiënt geen onnodige onrust”, vertelt verpleegkundig specialist op de Hartfalenpoli, Loes Geurts.

Voor ziekenhuizen die nadenken over het inzetten van thuis monitoring bij hartfalen is de implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen beschikbaar. Die helpt zorginstellingen om telebegeleiding van patiënten met hartfalen succesvol te implementeren. De kaart bevat informatie over zaken als de organisatie, financiering, tijdsinvestering en gevolgen voor de ICT wanneer een zorginstelling deze vorm van telebegeleiding wil gaan inzetten.