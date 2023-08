VieCuri neemt Virtual Fracture Care-app op in digitaal aanbod

De Virtual Fracture Care-App, die het afgelopen jaar in steeds meer ziekenhuizen wordt geïmplementeerd, is een sterk voorbeeld van praktische digitalisering. Deze innovatieve app wordt al succesvol ingezet bij onder meer Nij Smellinghe, Gelre, Spaarne Gasthuis, LUMC en tientallen andere instellingen. VieCuri heeft sinds augustus dus nu ook, als eerste Limburgse ziekenhuis, haar digitale zorgaanbod met deze handige app uitgebreid.

Patiënten die behandeld zijn voor eenvoudige fracturen of stabiel letsel ontvangen nu herstelinformatie via de Virtual Fracture Care-app, direct na behandeling op de Spoedeisende Hulp. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om thuis te herstellen en hoeven ze niet terug te keren naar het ziekenhuis voor vervolgafspraken. Dit vergroot de autonomie van de patiënten en waarborgt dat ze de juiste zorg op het juiste moment ontvangen.

Gepersonaliseerde ondersteuning

De Virtual Fracture Care-App is een digitale toepassing, die is ontwikkeld om patiënten en medische professionals te ondersteunen bij de behandeling van fracturen op afstand. VieCuri heeft deze vooruitstrevende app opgenomen in hun digitale zorgaanbod, zodat patiënten met eenvoudige botbreuken of verstuikingen niet langer verplicht zijn om het ziekenhuis te bezoeken voor routinematige controles.

Door gebruik te maken van de Virtual Fracture Care-app kunnen zowel onderzoek als ziekenhuisbezoeken vaak worden voorkomen. Belangrijk is ook dat patiënten via de app gepersonaliseerde ondersteuning krijgen, zoals gedetailleerde behandelplannen, instructies en oefeningen die zijn afgestemd op hun specifieke letsel.

Oefenen met Fracture Care-app

De app biedt informatie over verschillende soorten letsel, behandelingen, instructievideo’s en oefeningen. Dit stelt patiënten in staat om aan hun herstel te werken volgens hun eigen schema en voorkeur. De Virtual Fracture Care-app vermindert niet alleen de belasting voor patiënten, maar ook voor het zorgsysteem. VieCuri schat dat ongeveer 1.200 jaarlijkse vervolgafspraken kunnen worden vermeden dankzij het gebruik van deze app.

Orthopedisch chirurg Mark Hulsbosch van VieCuri benadrukt de voordelen van de app voor zowel zorgverleners als patiënten: “De app is een fantastische ontwikkeling om de zorg duurzamer te maken en heel fijn voor de patiënt. Als er toch vragen zijn, kunnen ze contact opnemen met onze zogenaamde Breuklijn. Dat is een speciaal telefoonnummer dat patiënten kunnen bellen bij vragen of pijnklachten.”

Patiëntgerichte zorg

De Virtual Fracture Care-app is ontwikkeld door het Amsterdamse OLVG ziekenhuis en wordt nu al in ongeveer 30 ziekenhuizen in Nederland ingezet onder coördinatie van het Santeon-netwerk. Onderzoek toont aan dat de patiënttevredenheid behouden blijft of zelfs toeneemt, en het verlicht de druk op huisartsen. Voor VieCuri betekent de introductie van deze app een verdere uitbreiding van hun digitale zorgaanbod, waarmee ze hun inzet voor moderne en patiëntgerichte zorg benadrukken.