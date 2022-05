Vilans ‘kennisbank digitale zorg’ gaat live

De kennisbank bevat op dit moment informatie over beeld leefstijlmonitoring, beeldschermzorg, medicijndispensers, slim incontinentiemateriaal en de heupairbag. Er zijn op deze gebieden tal van voorbeelden van best practices, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Een goed voorbeeld is de heupairbag, een innovatie van tanteLouise die daar inmiddels het aantal heupfacturen van 50 per jaar naar 7 heeft teruggebracht. Deze innovatie is vervolgens opgeschaald en wordt nu óók met succes in tal van andere zorgcentra toegepast. Nieuw onderzoek over zorgtechnologie is altijd welkom in de kennisbank en kan door gebruikers zelf, op de website van Vilans, worden voordragen voor opname.

Kennisbank: meer eenheid in methodiek, taal en onderzoek

Projectleider Henk Herman Nap van Vilans vertelt over de databank: “De langdurige zorg maakt nog onvoldoende gebruik van digitale mogelijkheden. Daarom is kennis over zinvol en verantwoord gebruik van technologie van belang. Want dat kan de toepassing van technologie versnellen. Samen met partners ontwikkelt en verspreidt Vilans kennis over de inzet van digitale zorg, ook met als doel om te komen tot eenheid in methodiek, taal en onderzoek.”

Delen en ophalen van kennis digitale zorg

De Landelijke Kennisbank Digitale Zorg is concreet een centraal punt voor het delen en ophalen van kennis over digitale zorg. Hier wordt info over verschillende soorten zorgtechnologie gedeeld. Maar ook over de kosten en baten en bij wie deze terecht komen. Welke toepassingen dragen bij aan het cliëntwelzijn, het werkgeluk van de medewerker en kunnen de werkdruk verlichten? Binnen welke context zijn deze toepassingen waardevol? ‘Dankzij de Landelijke Kennisbank Digitale Zorg als platform voor kennis- en informatie-uitwisseling zullen er uiteindelijk meer innovaties worden gerealiseerd die bijdragen aan waardevolle zorg in de alledaagse zorgpraktijk.’