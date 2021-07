Vincent van Gogh, VGZ verlengen samenwerking met vijf jaar

Vincent van Gogh startte zeven jaar geleden de nauwe samenwerking met VGZ in de geestelijke gezondheidszorg. Het sloot als eerste GGZ-organisatie aan bij het netwerk Zinnige Zorg. Dit netwerk omvat inmiddels 12 ziekenhuizen, vier GGZ- en drie verpleeg- en verzorginstellingen. De ambitie is om de zorg beter te maken voor patiënten en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg betaalbaar te houden. Met zo’n 12.000 patiënten op jaarbasis is Vincent van Gogh de grootste aanbieder van deze vorm van zorg in de regio Noord- en Midden-Limburg en delen van Noord-Brabant.

De nieuwe samenwerking is onder meer gericht op het ontwikkelen van een platform-ecosysteem waarvoor Vincent van Gogh launching partner is. Met dit platform kan de gebruiker zelf overzicht en regie houden, waardoor deze zelf zorg kan op- of afschalen. Hiermee heeft de gebruiker toegang tot een digitale gezondheidsomgeving om de mentale weerbaarheid te vergroten. En leidt dit tegelijkertijd tot verschuiving van zorg naar voorzorg en kan slim gebruik gemaakt worden van data. Dit als voorbeeld voor de vernieuwingen die nog gaan volgen.

Preventie, voorkomen zorg

In de huidige samenwerking werd en wordt ingezet op preventie en het voorkomen van zorg, op versterking van het netwerk, digitalisering en op wachtlijstreductie. Dit moet bijdragen aan het kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Met als resultaten: verbetering van de wachttijden, een forse afname van klinische opnames en verkorting van de ligduur.

Daarnaast is sterk ingezet op het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld samen met de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas in de ‘Vitale coalitie’ en ook op nieuwe zorgconcepten. Innovaties op het gebied van technologie zorgden voor nieuwe mogelijkheden en versnelling van ontwikkelingen resulteerde onder andere in de inzet van VR-brillen en het online platform voor onderlinge consultatie www.123consultatie.nl.

Innovatieve samenwerking

Er zijn echter nog genoeg uitdagingen om de komende vijf jaar op en aan te pakken in de GGZ, meent Karien van Gennip, CEO van Coöperatie VGZ: “Wij hebben onlangs onze nieuwe strategie geïntroduceerd. Hiermee richten we ons naast zorg ook op ‘betere gezondheid’. Als we zorg kunnen voorkomen, is dat beter voor cliënt, maatschappij en premiebetaler. Daarom zijn wij zo blij met een partner als Vincent van Gogh, omdat zij inzien dat investeren in het voortraject loont voor iedereen. En dat innovatieve samenwerking in de zorg noodzakelijk is en ons verder brengt om de zorg in de toekomst kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat geldt zeker ook voor de geestelijke gezondheidszorg.”

Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO (waar Vincent van Gogh onderdeel van uitmaakt), stelt in VGZ een partner gevonden te hebben die ook gelooft in de noodzaak van digitalisering en het voorkomen van onnodige zorg. “We zetten in op het verbeteren van zorg door samenwerking in het netwerk en de inzet van innovaties. Voor de komende vijf jaar hebben we samen flinke ambities geformuleerd om te digitaliseren en te investeren. En ook om zelfredzaamheid te versterken en onnodige zorg te voorkomen. Ambities die we samen gaan waarmaken, daar heb ik alle vertrouwen in.”