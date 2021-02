Vinood Mangroelal volgt Donkervoort op als topman KPN Health

”Ik werk inmiddels 14 jaar bij KPN en heb altijd met veel plezier een bijdrage geleverd aan de footprint die KPN in de zorgmarkt heeft neergezet”, stelt Mangroelal. “Ik ben er ongelooflijk trots op dat ik nu een van de mooiste banen die er bestaat mag gaan vervullen. De basis van KPN Health begint met onze core dienstverlening op het gebied van Access en Connectivity, UC, Workspace en Security die wij samen met collega’s vanuit Zakelijke Markt dagelijks leveren aan de zorgmarkt in Nederland.”

De innovaties die de operator heeft op gebieden zoals Digital Dokter en Health Exchange gaan volgens Mangroelal helpen om de missie van het bedrijf te bereiken: de zorg toegankelijk houden, digitaal en persoonlijk. “Daarnaast hebben wij met E-zorg een unieke positie in de eerste lijns zorgmarkt, met CAM IT Solutions bieden we werkplekbeheer bij de topklinische ziekenhuizen en domotica met ZorgVrij.”

Het moet en kan anders

‘Met trots kan ik mededelen dat Vinood Mangroelal de nieuwe Executive Vice President van KPN Health is’, schrijft Marieke Snoep, als lid van de Raad van Bestuur van KPN verantwoordelijk voor de business-activiteiten van de operator. ‘De zorgmarkt zit volop in een digitaliseringsslag. De coronacrisis heeft ons geleerd dat het anders moet, en anders kan.’ Snoep gaf in juli in ICT&health haar eigen visie op bestendiging van de voordelen van de door corona versnelde digitalisering.

De reguliere zorg en zorgorganisaties hebben digitalisering omarmd om de zorg toegankelijk te houden voor cliënten en patiënten. Mangroelal gaat hieraan met zijn team een grote bijdrage leveren door de zorgmarkt in de volle breedte te bedienen met generieke en zorgspecifieke ICT-diensten, stelt Snoep verder. ‘KPN Health heeft daarmee alles in huis om zorgorganisaties te helpen in de digitalisering van hun zorgproces. Nu en in de toekomst!’

Mangroelal: meer van elkaar leren

Mangroelal wil de focus de komende jaren leggen op de digitaal betrokken patiënt en zorgprofessional: de eindgebruikers van digitale technologie. “Het is van enorm belang om de zorg toegankelijk te houden”, stelde Mangroelal afgelopen december in een interview met ICT&health. “Digitale technologie kan daar aan bijdragen, zo is in de coronacrisis gebleken. Maar dan moeten zorgaanbieders nog meer dan voorheen van elkaar leren, in plaats van toch weer zelf het wiel uit te vinden.”

KPN health wil zich de komende jaren richten op twee doelgroepen: de digital engaged patient en de digital engaged professional. In beide gevallen zijn dit eindgebruikers van zorgtechnologie, zowel in cure als care. Mangroelal: “We willen zorg digitaal toegankelijk houden. Dat doen we met speficiek op de zorg gerichte bedrijfsonder- delen zoals E-Zorg, maar ook met marktbrede onderdelen, zoals KPN Security. We hebben als het gaat om eindgebruikers natuurlijk veel ervaring opgebouwd in de consumentenmarkt, met consumentengedrag. Dat kunnen we vertalen naar hoe mensen op de prettigste manier kunnen samenwerken met hun zorgprofessional(s).”