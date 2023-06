Virtual Fracture Care app gelanceerd in het LUMC

De Virtual Fracture Care app, werd in 2019 voor het eerst geïntroduceerd bij het OLVG ziekenhuis. De app is ontwikkeld door Thijs Geerdink in het kader van zijn promotietraject, in samenwerking met de traumachirurgen van het OLVG en is zoals gezegd al bij meerdere ziekenhuizen in gebruik. Het LUMC is echter het eerste academische ziekenhuis dat met de app werkt.

Virtual Fracture Care app

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) ontvangt de patiënt uitgebreide informatie over de breuk, de behandeling en het verwachte herstelproces. Daarna kunnen ze de gratis app downloaden vanuit de App Store en Play Store, en krijgen ze een QR-code kaart mee. Tijdens het bezoek aan de SEH wordt alle informatie over het gebruik van de app met de patiënt besproken, zodat ze er thuis mee aan de slag kunnen gaan.

De app biedt onder andere instructiefilmpjes voor oefeningen en informatie over de breuk. Dit betekent dat patiënten na hun bezoek aan de SEH niet meer terug hoeven te komen voor poliklinische controle. Mocht er behoefte zijn aan advies of overleg, dan is er dagelijks een speciale telefonische breuklijn beschikbaar.

Voordelen

De combinatie van de app en orthese biedt niet alleen het voordeel van minder bezoeken aan het LUMC, maar heeft ook andere voordelen. Patiënten worden beter geïnformeerd, wat resulteert in een hogere mate van tevredenheid. De zorg wordt er bovendien efficiënter door. De orthese kan eenvoudig zelf worden afgedaan, bijvoorbeeld voor het douchen en na herstel. Daarnaast leidt de werkwijze op de SEH tot tijdwinst doordat er geen gips meer hoeft te worden aangelegd.

Uit ervaringen bij andere ziekenhuizen, zoals het OLVG, blijkt dat de meeste patiënten zeer tevreden zijn over de gezondheidsresultaten na het gebruik van de app. Voor zorgverleners betekent deze nieuwe aanpak een daling van meer dan 90 procent in het aantal poliklinische controleafspraken, zonder een toename van het aantal huisartsbezoeken.