Virtual Fracture Care nu ook bij Nij Smellinghe

De afgelopen periode heeft Virtual Fracture Care haar intrede gemaakt op de SEH’s van diverse Nederlandse ziekenhuizen, en nu dus ook in het Nij Smellinghe. De app is in 2019 ontwikkeld door Thijs Geerdink, als onderdeel van zijn promotietraject, in samenwerking met de traumachirurgen van het OLVG.

Door patiënten, die daarvoor in aanmerking komen, de mogelijkheid te geven thuis te herstellen, zonder verdere tussenkomst van artsen en bezoeken aan de poli, wordt de werkdruk in het ziekenhuis verlicht. Voor de patiënt zelf betekent het dat hij niet meer fysiek naar het ziekenhuis hoeft te komen voor controles die in veel gevallen overbodig blijken.

Virtual Fracture Care informatie

Met de Virtual Fracture Care methode werkt de patiënt dus zelf, thuis, aan zijn verdere herstel na behandeling op de SEH. De methode is bedoeld, en geschikt, voor twaalf type letsels, waaronder ongecompliceerde (enkelvoudige) breuken in enkel, voet of elleboog. Daarnaast kan Virtual Fracture Care ook ingezet worden bij een gebroken sleutelbeen of pols bij kinderen, een verstuikte enkel en een spaakverwonding. De app beschikt over laagdrempelig toegankelijk informatie van deze letsels.

Voordat de patiënt met de Virtual Fracture Care app ‘naar huis gestuurd word’, krijgt hij na de behandeling op de SEH een duidelijke uitleg over zowel het letsel als de app. Een ander voordeel is dat de patiënt voor het herstelproces geen gips meer krijgt, maar een een verband, brace of afneembare laars die hij zelf kan verwijderen.

Geen nacontrole nodig

De combinatie van de app, met daarin alle informatie over zowel de behandeling als het hersteltraject, in combinatie met de aangepaste behandelmethode, zorgen ervoor dat de patiënt zich zelf redden en nacontrole in het ziekenhuis onnodig is. “Dit scheelt de patiënt en eventuele verzorger of mantelzorger een vervolgafspraak in het ziekenhuis en daarmee tijd. Daarnaast helpt het ons om de druk op de zorg te verminderen”, aldus traumachirurg Roderick Wouters.

“Voorheen werden patiënten met dit soort letsels standaard uitgenodigd voor een poliklinische nacontrole. Wetenschappelijk onderzoek van het OLVG (Amsterdam) laat zien dat VFC een vermindering van 91% poliklinische nacontroles en 72% controlefoto’s bij Radiologie kan opleveren. Dat doen we vanaf nu met behulp van de Virtual Fracture Care app. Voordeel is ook dat de informatie digitaal wordt aangeboden, in plaats van op papier. Veel duurzamer. Dat past goed bij Nij Smellinghe”, zo vertelt de traumachirurg.