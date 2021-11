Virtual Learning Lab voor verpleegtechnische vaardigheden

Studenten van de ‘derde leerweg’ (zij-instromers, herintreders, bijscholers) oefenen in het VLL deze vaardigheden en zijn beter voorbereid op de praktijkstage. Praktijk- en werkbegeleiders kunnen gerichter begeleiden en zijn minder opleidingstijd kwijt aan de instructie van deze vaardigheden, aldus Utrechtzorg.

Impact tekort zorgpersoneel

Dit is hard nodig, zeker nu de coronacrisis heeft onderstreept hoe het tekort aan zorgpersoneel impact kan hebben op geleverde zorg. Zo is het stuwmeer aan uitgestelde zorg als gevolg van de coronacrisis nog altijd niet weggewerkt en dreigt er opnieuw onderbemensing van IC-bedden als gevolg van stijgende opnamecijfers van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Utrechtzorg is de arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek, met ruim 80 deelnemende zorgorganisaties. Het VLL is verder een initiatief van het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland en NCOI MBO College en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Op dit moment is deze projectgroep volop bezig met de ontwikkeling van het VLL.

Kick-off Virtual Learning Lab

Er is voor belangstellende organisaties een kick-off voor de concretiseringsfase van het Virtual Learning Lab op maandagmiddag 29 november met een presentatie van het project, een toelichting op het verdere proces van ontwikkeling én een doorkijkje naar hoe het VLL eruit gaat zien. Zodra het programma van de kick-off bekend is, ontvangt u meer informatie.

De initiatiefnemers zoeken ook praktijk-/werkbegeleiders, opleidingsadviseurs, BPV-coördinatoren en/of mensen met ervaring met verpleegkundig handelen. Zij kunnen het testpanel voor het Virtual Learning Lab bemensen. Zodra er een concreet onderdeel is binnen het VLL, wordt dit uitgeprobeerd De eerste testen verwacht Utrechtzorg begin januari 2022.

Het Virtual Learning Lab levert een bijdrage aan het begeleidingsvraagstuk. Ook geeft dit initiatief invulling aan het regionale leer- en ontwikkellandschap en sluit het aan bij de strategische koers “Samenwerken aan een lerende regio” die de regio inzet.

Voor meer informatie over het VLL en aanmelding, mail Ingrid Klasberg, projectleider Virtual Learning Lab via [email protected] of Jan Joosten via [email protected].