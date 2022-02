Virtual Reality bereidt patiënten voor op hartkatheterisatie

Over het algemeen is de klinische opname voor een electieve hartkatheterisatie kort, maar na de operatie ontstaan regelmatig psychische klachten. Algemeen is de schatting dat 30 tot 50 procent van de patiënten na een hartoperatie last krijgt van PTTS of een depressie. Een pilotonderzoek van NeLL bekeek of VR bruikbaar is om patiënten beter voor te bereiden. Het gebruik van VR lijkt een veelbelovend middel om patiënten gedetailleerd voor te lichten en voor te bereiden op de ingreep. Zo zouden stress gerelateerde klachten na de katheterisatie voorkomen kunnen worden.

Virtuele hartkatheterisatie

In de VR-toepassing Pre-View doorlopen patiënten een interactieve virtuele weergave van het hele zorgproces rond hartkatheterisatie, zoals die wordt uitgevoerd in het Leids UMC. Elk detail komt voorbij: het loopt van opname en ontslag en alles daar tussenin. Ook is er uitgebreide voorlichting in de VR-module over kleding, voeding en medicatie.

De ervaring is volledig interactief, patiënten kunnen objecten of personen selecteren door enkele seconden naar ze te kijken. Zo krijgen ze bijvoorbeeld meer info van de virtuele verpleegkundige of cardioloog. In de virtuele ervaring zitten tevens korte quizzen, zoals het kiezen van de juiste lift en verdieping. De VR-ervaring duurt in totaal twintig minuten.

Meer onderzoek naar VR nodig

De gemiddelde leeftijd van de acht deelnemende patiënten was 67 jaar. De helft wilde de VR-ervaring in het ziekenhuis en de andere helft thuis. Uit vragenlijsten blijkt dat de deelnemers deze virtuele reis als prettig ervaren. Zeven van de acht deelnemers vonden de Pre-View effectief. Ze voelden zich beter voorbereid, geïnformeerd en erkenden dat deze aanpak kan werken bij het verminderen van negatieve psychologische gevoelens na de daadwerkelijke hartkatheterisatie.

Er blijft echter meer studie nodig om dit soort VR-toepassingen te onderzoeken als hulpmiddel om patiënten beter voor te bereiden op medische procedures. Tevens moet de effectiviteit op fysieke en psychologische gezondheid verder worden onderzocht.

VR en 3D modellen

Ook in andere ziekenhuizen wordt actief gewerkt aan VR als voorlichtingstool. Hierbij worden ook 3D modellen ingezet om patiënten goed naar een ingreep te begeleiden. In het Erasmus MC werkt technisch geneeskundige Jet Peek aan oplossingen die de voorbereidingen voor een kinderhartoperatie makkelijker moeten maken. Eén van de veelbelovende nieuwe methodes is het gebruik van 3D-modellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een 3D-print van het hart of een 3D-visualisatie met een virtual reality (VR)-bril. De eerste reacties van cardiologen en hartchirurgen op deze nieuwe techniek zijn volgens Erasmus MC positief.