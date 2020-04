Virtuele assistent voor Turkse migrantenouderen

“Door de corona maatregelen zijn migrantenouderen die normaal naar de dagbesteding gaan ineens al hun sociale contacten en al hun structuur kwijt. Met de virtuele assistent Anne willen we hun isolatie doorbreken”, aldus directeur Sevilay Luiken-Dalli van IMEAN Care.

Virtuele assistent voor Turkse ouderen

Anne is een virtuele assistent die op een tablet geraadpleegd kan worden. Ze helpt ouderen onder andere met beeldbellen. Anne reageert ook op spraak, kan zelf spreken, luisteren en taken uitvoeren. Denk daarbij aan herinneringen voor het innemen van medicatie of het aankondigen van activiteiten die op de agenda staan.

Vanaf 1 mei wordt Anne ingezet bij maximaal 25 Almelose migratieouderen, voornamelijk van Turkse afkomst. Dit zijn meestal ouderen die in de jaren zestig naar Almelo zijn gekomen om in de textielindustrie te werken. Ouderen die voor de coronacrisis al gebruik maakten van de dagbesteding bij de Anemoon van zorgorganisatie IMEAN Care komen in aanmerking voor de hulp van Anne.

“Door de coronamaatregelen is de dagbesteding voor deze ouderen abrupt gestopt. Ineens zijn ze van de buitenwereld afgesloten en is hun wereld ontzettend klein geworden. Met Anne willen we het isolement doorbreken en ook weer wat houvast bieden in de vorm van een dagstructuur”, zegt Luiken-Dalli. “Met name deze generatie Turkse ouderen heeft nooit geleerd om om hulp te vragen. Voor het doen van boodschappen bijvoorbeeld.”

In eigen taal en heel eenvoudig

Anne kan de Turkse ouderen ook in hun eigen taal aanspreken waardoor ze snel geaccepteerd wordt. De virtuele assistent is zo gebruiksvriendelijk en laagdrempelig gemaakt dat ook digibeten en analfabeten met Anne overweg kunnen.

“We hebben de technologie in Anne echt supersimpel gemaakt. Als iemand wil bellen, dan drukken ze op het icoontje met een telefoonhoorn. En het mooie is dat je als mantelzorger of zorgverlener altijd maatwerk kunt leveren door in de agenda van Anne herinneringen te zetten die aansluiten bij iemands belevingswereld. Anne spreekt dan uit op de afgesproken tijd dat je de jarige kleinzoon moet bellen of dat je gebeld wordt door een zorgverlener. Anne ondersteunt echt de dagstructuur van mensen”, zegt Annemarie Johannes, CEO van Anne4Care en bedenker van Anne.

Onderzoek dat gedaan werd onder andere gebruikers van Anne heeft aangetoond dat de virtuele assistent door gebruikers zeer gewaardeerd wordt. Daarbij viel op dat het feit dat Anne, ook na het meerdere keren stellen van dezelfde vraag, niet boos of geïrriteerd raakt.

Onderzoek voor bredere inzet

Als onderdeel, of voorwaarde, voor het verkrijgen van de subsidie moet duidelijk worden of, en hoe, Anne de kwaliteit van leven voor ouderen met een migratieachtergrond kan verbeteren. De gebruikerservaringen die nu in Almelo opgedaan worden, zijn daarvoor van groot belang. Het uiteindelijk doel is een bredere en snellere inzet van deze zorgtechnologie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Verpleegkunde onder leiding van dr. Jan Jukema en het lectoraat Technology, Health & Care onder leiding van dr. Marjolein den Ouden. “Er kan ontzettend veel met zorgtechnologie, maar de gebruikerservaringen van de oudere en de professional zelf zijn van onschatbare waarde om te zorgen dat we dit op de best mogelijke manier in de toekomst kunnen inzetten”, aldus Jukema.

De coronacrisis is bij uitstek het moment om de inzet van virtuele assistenten te intensiveren. Waar initiatieven zich voorheen ook veel richtten op toepassingen waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, zijn daar nu de uitdagingen bijgekomen die de beperkende contactmaatregelen met zich meebrengen.