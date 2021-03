Virtuele BibberBar voor mensen met angst en paniek

Nederland telt miljoenen mensen die last hebben van angst en paniek. Door de coronacrisis zijn fysieke meetings met behandelaren en lotgenoten tot een minimum beperkt. Dat bracht de initiatiefnemers van de ADF-stichting op het idee om een online ontmoetingsplek te creëren waar lotgenoten naar toe kunnen om naar elkaar te luisteren en met elkaar te ervaringen en tips te delen.

“De onzekerheid en het gebrek aan sociale contacten voeden de angst. Het verschil met de eerste lockdown zit ‘m in het gebrek aan perspectief”, vertelt Marjolijn van Kooten, initiatiefnemer van de BibberBar en directeur van de ADF-stichting.

BibberBar ondersteunt bij angst en paniek

De virtuele BibberBar wordt begeleid door ervaringsdeskundigen en is elke maandag geopend van 20 tot 21 uur. “Veel mensen met angst bereikten we eerder niet omdat ze hun huis niet uitdurven. Via digitale bijeenkomsten halen we die drempel weg. Verbinding aangaan met anderen is de belangrijkste eerste stap naar het overwinnen van je angst. Door te praten met lotgenoten kom je er achter dat je niet de enige bent met angst”, aldus Marjolijn van Kooten.

De virtuele BibberBar is in het leven geroepen voor het ondersteunen van mensen die last hebben van angst en paniet. Nederland telt momenteel ruim 1,2 miljoen mensen die kampen met enige vorm van (sociale) angst of paniekaanvallen. Door de coronacrisis nemen de klachten toe. Dat concludeert de ADF-stichting uit het feit dat de telefonische hulpvragen met meer dan 20 procent gestegen zijn.

De Bibberbar is een virtuele, online, ontmoetingsplek waar regelmatig bijeenkomsten, via Zoom, gehouden worden. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden voor een meeting. Vervolgens ontvangen zij een een link voor deelname aan de betreffende zoom-meeting van de BibberBar.

Elke meeting begint met een half uur waarin naar elkaars verhalen en ervaringen geluisterd wordt, zonder te reageren. Daarna worden de deelnemers opgesplitst in kleinere groepen om met elkaar te kunnen praten. “Het luisteren zonder dat je op elkaar mag reageren zorgt voor rust en verdiept de aandacht. En luisteren, écht luisteren is zo zeldzaam geworden in onze drukke wereld. Hoe vaak heb je niet het gevoel dat iemand maar met een half oor bij je verhaal is? In de BibberBar luisteren we écht. Daar knapt een mens van op”, aldus de initiatiefnemers.

Ervaringsdeskundige

Het idee voor de BibberBar is ontsproten uit het brein van cabaretier, en de nieuwe directeur van de ADF-stichting, Marjolijn van Kooten. Zij leed zelf ook jarenlang aan een zware angststoornis. Uiteindelijk ontdekte ze, samen met haar psychiater, haar passie voor cabaret.

Marjolijn schreef ook het boek Schijtluis, over haar angsten en die van enkele Bekende Nederlanders. “Ik wil mensen met angst bij elkaar brengen. Ze worden vaak niet begrepen door hun omgeving, waardoor de angst erger wordt”, aldus van Kooten.