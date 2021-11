Virtuele buddy begeleidt jonge kinderen bij MRI-scan

De app biedt niet alleen informatie en een begrijpelijke uitleg. Jonge kinderen worden in de app met een virtuele buddy door het proces van het MRI-onderzoek begeleid. Zo kunnen de kinderen met de buddy de MRI-scan virtueel oefenen waarbij ze zelf de scanner bedienen. Daarbij geeft de buddy ook tips om goed stil te blijven liggen zodat de scan ook goed lukt.

Met behulp van augmented reality kunnen kinderen in de app thuis zien hoe een MRI-scanner er uit ziet. Ouders die samen met hun kind de app en de voorbereiding van de MRI-scan via de app doorlopen, komen zelf ook meer te weten over de hele procedure.

Virtuele buddy tijdens MRI-scan

Wanneer een kind voor de daadwerkelijke MRI-scan op de afdeling radiologie arriveert, dan kan hij met de ‘kittenscanner’ fysiek de MRI ‘oefenen’. Daar wordt het kind bovendien door dezelfde virtuele buddy van de app begeleid. De kittenscanner van Philips is een een miniversie van een MRI-scanner. Kinderen kunnen daarin verschillende speelgoeddieren scannen.

De virtuele buddy blijft gedurende het hele proces het kind begeleiden en geruststellen, zowel via de app als ook in het ziekenhuis zelf. Tijdens de fysieke de MRI-scan worden de stem en beelden van de buddy afgespeeld op de Ambient Experience In-bore Connect-oplossing van Philips. Zo kan de buddy belangrijke aanwijzingen geven om ervoor te zorgen dat de scan in een keer slaagt. Denk bijvoorbeeld aan wanneer en hoe lang de adem ingehouden moet worden.

“Voor volwassenen kan een MRI-onderzoek al eng en stressvol zijn, voor jongere kinderen is dat helemaal het geval. Door factoren die stress veroorzaken weg te nemen, kunnen we jonge patiënten een prettigere ervaring bieden en worden er betere resultaten bereikt met een MRI-scan. Kinderen kunnen thuis de app gebruiken om in een vertrouwde omgeving, meer te leren over hun MRI-scan met behulp van virtuele buddy’s, zoals Ollie de Olifant. Dezelfde personages en stem komen ook in het ziekenhuis weer terug en kunnen het kind zelfs begeleiden tijdens de scan”, vertelt Henk Valk, CEO van Philips Benelux.

Verdoving voorkomen

Op dit moment worden MRI-scans bij kinderen nog vaak onder verdoving of algehele anesthesie uitgevoerd. Dat heeft alles te maken met het feit dat het, met name bij jonge kinderen, lastig is om ze aan te sporen stil en rustig te blijven liggen. Een MRI-scanner is een vreemde omgeving die door jonge kinderen als eng gezien wordt en daardoor veel stress kan veroorzaken.

Daarbij komt dat het uitvoeren van een MRI-scan onder verdoving of algehele anesthesie tot zoals prikkelbaarheid bij kinderen kan leiden. Ook maken ouders zich vaak ongerust over eventuele andere nadelige gevolgen van herhaalde verdovingen. Met de nieuwe app en virtuele buddy hoopt Philips dat deze problemen verleden tijd zullen zijn.