Virtuele hackathon moet digitale versnelling zorg faciliteren

Voor COVID-19 had het zorgstelsel al te maken met grote uitdagingen (vergrijzing, kosten huidig stelsel). De huidige crisis heeft de urgentie hiervan uitvergroot. De zeven initiatiefnemers achter de virtuele hackathon willen de crisis gebruiken om ‘ons zorgstelsel te herstarten en te starten met gezondheid. Voorkomen is altijd beter dan genezen.’

Virtuele hackathon Restart Healthcare

Daarom organiseren Deloitte, Nationale Nederlanden, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Alles is Gezondheid, Agis Innovatiefonds en Dutch Hacking Health van donderdag 11 tot en met maandag 15 juni 2020 Restart Healthcare. ICT&health is mediapartner in dit samenwerkingsverband. Doel van de hackathon is het versnellen van digitale innovaties die zorgen voor het herstarten van de zorg en verbeteren van gezondheid in Nederland.

Zowel partijen uit de zorg als het omringende ecosysteem zijn welkom. Alle teams staan voor dezelfde uitdaging: ‘Hoe kunnen wij de gezondheid en veerkracht van de burger, professional en patiënt vergroten?’ De deelnemers moeten zich richten op preventieve en schaalbare oplossingen om gezondheid en zorg te verbeteren. Dat moet onder meer gebeuren door de inzet van data en technologie.

De hackathon biedt plek voor zo’n 100 deelnemers, actief in de gezondheidszorg of met ervaring in design, data, ondernemerschap of beleid. De verschillende partners binnen het ecosysteem kunnen een idee van deelnemers idee adopteren. Met hun steun moet dit bijdragen aan het opstarten of opschalen ervan.

Hackathons in NL, Europa

Medeorganisator Dutch Hacking Health is onder meer bekend van de vier hackathons die ook dit voorjaar (27 maart t/m 5 april) in Amersfoort, Amsterdam, Maastricht en Utrecht georganiseerd zouden worden. Voorlopig zijn de fysieke hackathons wegens de coronacrisis naar het najaar doorgeschoven.

Wel is er van 27-31 maart een online hackathon (Hack Corona) gehouden om kansen op gebieden zoals thuismonitoring, zorg op afstand, slim gebruik van data en technologie om te zetten naar praktische toepassingen. Hier hebben volgens de organisator honderden mensen aan deelgenomen.

Er is ook een EU-brede hackathon gehouden: EUvsVirus Hackathon. Alle winnaars hiervan kunnen meedoen tijdens een online Matchathon-evenement van 22-25 mei. Winnende oplossingen zijn uitgenodigd om lid te worden van een EIC COVID-platform om verbindingen met eindgebruikers, zoals ziekenhuizen, te vergemakkelijken en toegang te bieden aan investeerders, stichtingen en andere financieringsmogelijkheden uit de hele EU.

De winnaars van #HackCorona waren:

Best Human Centered: Team #10 Samen op afstand

Samen op afstand wil dat mensen die sterven aan corona ondanks de beperkingen toch zo goed mogelijk afscheid kunnen nemen van hun familie en vrienden.

Best Data Driven #60 Wavy Bubble

Aangeleerd gedrag is moeilijk af te leren. Ook al weet iedereen dat de afstand 1,5 meter is, het blijft lastig. Hierdoor neemt het aantal besmettingen exponentieel en onnodig toe. WavyBubble, Team #60 van Hack Corona, heeft een app ontwikkeld die begint te piepen als mensen dichter dan 1,5m in je personal bubble komen.

Best Innovation #29 Co-nect

Team Co-nect heeft een applicatie ontworpen die door middel van ‘gamification’ op een veilig platform motiveert anoniem data te delen, gedrag te veranderen en de app te verspreiden, zodat wij samen Corona een halt toeroepen. Ze willen in kaart brengen waar een besmette patiënt geweest is, voordat de besmetting geconstateerd werd, zodat mensen die op dezelfde tijd op dezelfde plek zijn geweest zich bewust kunnen zijn van hun risico.

Publieksprijs #47 Lekker in je velletje

Lekker in je velletje! Een (digitale) wc-rol met prikkelende vragen, toiletvlogs, positieve uitspraken en feitjes over psychisch welzijn, gekoppeld is aan bestaande beschikbare hulp, om bewustzijn en structuur in één te bieden.