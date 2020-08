Virtuele kinderen moeten medicatiegebruik veiliger maken

Het lichaam van kinderen verandert, door de groei en ontwikkeling, voortdurend. Dit heeft ook effect op de manier waarop het lichaam van kinderen omgaat met medicatiegebruik. Doordat de effectiviteit van medicatie op het lichaam van kinderen in veel gevallen niet onderzocht is, is de optimale dosering vaak ook niet bekend. Daardoor lopen kinderen een verhoogd risico om ineffectieve of onveilige medicijnen te krijgen.

Medicatiegebruik bij kinderen

Het onderzoek dat nu gestart is door de afdeling Farmacologie en Toxicologie van het Radboudumc richt zich eveneens op de zoektocht naar effectievere en veiligere medicijndoseringen voor kinderen. Het onderzoek, onder leiding van prof. Saskia de Wildt en in samenwerking met het Kinderformularium, is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation.

De onderzoekers maken gebruik van voorspellende modellen of ‘virtuele kinderen’ om de optimale dosering voor kinderen van verschillende leeftijden te bepalen. De doseringen die door middel van het onderzoek berekend worden, zullen via het Kinderformularium en internationaal geaffilieerde websites aan artsen en apothekers in heel Europa beschikbaar gesteld worden.

Daarnaast zullen artsen en apothekers getraind worden in het gebruik van de zogenoemde ‘virtuele kinderen’ bij het bepalen van de juiste medicatie en dosering en hoe zij die bevindingen moeten opnemen in de richtlijnen voor de behandeling van kinderen.

Het is al langer bekend dat de dosering van medicijnen voor kinderen in veel gevallen aangepast moet worden. Het LUMC deed onlangs onderzoek naar de mogelijkheid om gepersonaliseerde medicatie met behulp van een 3D-printer te produceren. Daarmee zou het mogelijk kunnen zijn om de dosis van de medicatie in de geprinte pillen op individuele patiënten af te stemmen. Dat verkleint de kans op bijwerkingen en verminderde werkzaamheid.