Virtuele zorg van Amazon Care verandert zorg fundamenteel

Amazon, onder meer bekend van e-commerce en on demand videodienst, experimenteert in Amerika op grote schaal met virtuele zorg. Het programma heet Amazon Care en werkt met een speciale app. Hiermee kunnen gebruikers binnen een minuut dag en nacht appen met een medisch professional of een videoconsult regelen. Na een pilot met medewerkers in Washington is dit programma uitgerold naar alle medewerkers van Amazone en hun gezinnen in vijftig staten. Maar óók werknemers van andere bedrijven die deze vorm van zorg vergoed krijgen via hun verzekering zijn inmiddels welkom. Daarmee heeft de zorgsector in Amerika een totaal nieuw perspectief gekregen.

Virtuele zorg: appen en beeldbellen

Amazon Care werkt samen met medische professionals die verbinding maken via de Amazon Care-app en meestal binnen een minuut reageren via berichten of videogesprekken. Iedereen die via Amazon Care verzekerd is, kan inloggen op de app om virtuele of persoonlijke bezoeken aan te vragen, 24 uur per dag, het hele jaar door. “We hebben onze on-demand spoedeisende zorg en eerstelijnszorg naar patiënten in het hele land gebracht”, zegt Kristen Helton, directeur van Amazon Care, in een persbericht. De betaling voor de diensten van Amazon Care varieert per situatie, maar het bedrijf probeert de kosten zoveel mogelijk in te passen in de bestaande verzekeringen van medewerkers.”

Het nieuwe model vermindert dankzij centralisatie een aantal logistieke bottlenecks in de zorg. Patiënten hebben bijvoorbeeld geen reistijd meer en hoeven geen afspraak meer te maken. Zorgprofessionals kunnen gewoon vanuit een plek die ze zelf kiezen vanuit iedere locatie effectief zorg verlenen en zelfs medicijnen kunnen via de app gewoon worden voorgeschreven. De logistiek wordt zo versneld en dat is handig voor alle partijen en kostenbesparend.

Andere commerciële partijen met virtuele zorg

Ook andere grote commerciële partijen in Amerika zijn druk doende met het lanceren van virtuele zorg. Een goed voorbeeld is Walmart Health, een online gezondheidsplatform. De werknemers van deze onderneming betalen slechts vier dollar per telezorgbezoek. Tevens heeft Walmart het voordeel van fysieke locaties, waar ook zorg kan worden verleend. Amazon heeft daarentegen een voorsprong in termen van digitale ervaring en strategie. Tevens is het bedrijf al heel ver gevorderd met het integreren van apotheekdiensten.

Nederland & digitalisering

In Nederland komt de digitalisering van zorg ook snel van de grond. Videovergaderen en beeldbellen voor consulten hebben al een enorme vlucht genomen en in de toekomst wordt er gestreefd naar geïntegreerde platformen omdat schaalgrootte nodig is voor écht effectieve digitalisering. De grootschalige optuiging van commerciële initiatieven zoals die in Amerika aan de gang is, zien we hier echter nog niet.