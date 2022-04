‘Visie op zibs’: meer zicht op zorginformatiebouwstenen

Steeds meer zorginformatiesystemen worden voorzien van zorginformatiebouwstenen. De hoofdgedachte achter deze zibs is om de betekenis van (klinische) concepten, los van technisch keuzes en los van implementaties, te beschrijven. De vraag waar een EPD aan moet voldoen om gegevens ‘zib-compliant’ te kunnen opslaan en opleveren, leidt nogal eens tot misverstanden. Eenduidigheid omtrent het gebruik van zibs en informatie over wat er wél en niet mee kan is nodig. Nictiz komt met een uitgewerkte ‘Visie op zibs’ aan die behoefte tegemoet.

Zorginformatiebouwstenen: fundament voor standaardisatie

Een zorginformatiebouwsteen definieert een klinisch concept zodanig dat deze definitie bruikbaar is als bouwsteen in verschillende zorgsituaties en informatiesystemen. Zodoende vormen zibs het fundament voor standaardisatie van zorginformatie. Gegevens hoeven slechts één keer goed te worden vastgelegd en zijn vervolgens herbruikbaar. Nodig is dan wel dat algemeen bekend is wat zibs precies zijn en hoe ze werken. Maar dat is in de praktijk niet altijd het geval waardoor problemen ontstaan bij het ontwikkelen van zibs. Tevens is er door gebrek aan eenduidige kennis en gebruik van zibs onvoldoende compliance en ontstaan er vraagstukken omtrent beheer en release van zibs.

Samenwerking essentieel voor vervolgstappen op visie

Om die problemen te tackelen staat in de ‘Visie op zibs’ van Nictiz allereerst precies omschreven wat zibs nu zijn en hoe ze werken. Hiernaast formuleert de visie zes ontwikkeldoelen om de toepassing en werking te verbeteren. Aan de zes ontwikkeldoelen wordt gewerkt vanuit drie perspectieven om een gemeenschappelijke zib-strategie te ontwikkelen: Praktijkgebruik (zorginhoud), Bouw (techniek) en Architectuur (Informatie).

Voor de verdere ontwikkeling van zibs is samenwerking noodzakelijk en om die reden wordt op basis van de Nictiz productvisie een vervolgtraject ingezet met alle betrokken partijen zoals leveranciers, zorgpartijen en koepelorganisaties. Doel: het vaststellen van een gemeenschappelijke zib-strategie. Deze is gericht op een betere werking en gebruik van zibs in alle toepassingen. Belangrijk zijn onder meer een goed doordachte informatiearchitectuur, een goede aansluiting van zibs op de werkwijze van leveranciers van softwaresystemen en op het zorginhoudelijke proces. Nictiz neemt als functioneel beheerder hierin het voortouw en nodigt partijen uit om mee te denken en te doen.