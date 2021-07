Vitalys, Fontys ontwikkelen digitale rondleiding woonlocatie

Vitalis-woonlocatie Horst-Kronehoef (Eindhoven) biedt extra zorg en begeleiding voor ouderen, maar is in essentie ingericht voor zelfstandig wonen. De grootte van de locatie en het grote aanbod aan faciliteiten en activiteiten maakt het voor bewoners soms lastig om de weg te vinden en een goed overzicht te hebben van alles wat er te zien, te doen en te beleven is.

Digitale rondleiding

Vitalis’ team Welzijn & Activiteiten bedacht daarom samen met docenten en studenten van Fontys Hogeschool ICT een digitale oplossing: een digitale rondleiding. Die past goed bij het zelfstandig en vrij verkennen van de nieuwe woonplek, aldus Els van Wolfswinkel, coördinator Welzijn en Activiteiten: “Bij Vitalis willen we bijdrage aan een mooie oude dag. Ertoe doen, zelf doen en meedoen staan daarbij centraal. Zelfstandig erop uit gaan en je thuis voelen is daarbij van essentieel belang.”

De locatie heeft veel faciliteiten, zoals een restaurant, winkelpassage, kapel, beweegruimte, en bibliotheek. Door deze faciliteiten te voorzien van QR-codes kunnen bewoners meer te weten te komen over deze plekken, hun functie, geschiedenis en de activiteiten die er plaats vinden (zoals vieringen in de Kapel of activiteiten in de ontmoetingsruimte). In een speciaal ontwikkelde flyer staat een plattegrond van de locatie waarop de QR-codes te vinden zijn, zodat de rondleiding ook vanaf de bank thuis te volgen is.

QR-codes geven info over woonlocatie

De meeste smartphones zijn uitgerust met een QR-scanner. Deze brengt de gebruiker direct naar de gewenste online-informatie in de vorm van filmpjes en verhalen. Dat biedt een mixed reality experience (al vaker in de zorg ingezet), die bewoners helpt een gevoel te krijgen bij het nieuwe thuis. Lukt dat zelf niet, dan heeft Vitalis een buddy beschikbaar.

Voor de rondleiding werden korte films ontwikkeld, beeldmateriaal verzameld uit de archieven, QR-codes gegenereerd, tablets ingericht, en een plattegrond ontwikkeld. Angela Wellink coördinator Welzijn en Activiteiten bij Vitalis De Horst/Kronehoef, Elmira Drost studente ICT & Infrastructure en Lisanne Verbeet en Benjamin ten Hove studenten van de Fontys ICT videocrew, stonden hier aan de basis van.

Bredere inzet rondleiding

Op 1 Juli vond de eerste digitale rondleiding plaats. Bep van Tiggelhove maakte digitaal kennis met De Horst-Kronehoef. Van Wolfswinkel: “Ik zie graag dat de rondleiding in de toekomst ook ingezet wordt voor studenten, nieuwe medewerkers, bezoekers, mantelzorgers en partners in de wijk zoals bijvoorbeeld WIJeindhoven. Door binnen dit soort samenwerkingsverbanden kennis te delen, kunnen we elkaar versterken en samen dit soort mooie projecten tot stand brengen.”

Het bijdragen aan samenwerkingen die een duurzame, inclusieve en vitale samenleving mogelijk maken, ligt aan de kern van Fontys’ strategie. Het project met Vitalis past daarbij als instituut-overstijgend project, waarbij kennis wordt ingezet voor het verbeteren van de samenleving, meent Mark de Graaf, lector interaction design bij Fontys.

Oplossing digitale kloof

“In de samenleving zien we een digitale kloof ontstaan. We zien het als onze taak om daar oplossingen voor te verkennen. Dit project bood ons de kans om met een laagdrempelige interactie digitale informatie te ontsluiten voor een groep die vaak buiten de boot valt. Door daar organisatiebreed onze kennis voor in te zetten, dragen we bij aan een inclusievere samenleving.”

Binnen de WoonincPlusVitalis locatie De Horst-Kronehoef bevinden zich meer dan 500 huurappartementen voor ouderen. Dit maakt de locatie tot de grootste woonlocatie van Vitalis. Als Ankerpunt voor de wijk biedt Vitalis WoonZorg-groep naast zorg ook veel faciliteiten en activiteiten voor bewoners en wijkgenoten.