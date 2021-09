Vitalys zet slimme bril in bij maagverkleinende operaties

Na een aantal uitvoerige tests bleek dat de chirurgen van Vitalys erg enthousiast waren over de smart glasses. Het komt regelmatig voor dat een chirurg tijdens een operatie de expertise van een collega-chirurg nodig heeft. De slimme bril biedt de mogelijkheid om dat snel en veilig te kunnen doen.

“Wekelijks komt het voor dat wij tijdens een operatie een paar extra ogen van een collega laten meekijken. Die collega bevindt zich op dat moment meestal elders in het ziekenhuis of thuis. Als hij naar het operatiekamercomplex moet komen, kost dan vaak veel tijd. Tijd die de patiënt langer doorbrengt op de operatietafel en tijd die de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers extra moeten werken”, vertelt Bart Witteman, bariatrisch chirurg van Vitalys.

Meekijken en overleg via de slimme bril

De slimme bril van Rods&Cones maakt in de operatiekamer via een beveiligde verbinding contact met een server. De chirurg die op afstand wil meekijken, of met zijn collega die de operatie uitvoert wil overleggen, logt daarvoor in op die server. Vervolgens kan hij de operatie live bijwonen.

Tijdens het meekijken kan de chirurg op afstand ook de optische zoomlens van de bril bedienen om een duidelijker close-up beeld te krijgen. Eventuele aanwijzigingen die hij wil geven kunnen live op het scherm getekend worden. De chirurg die de operatie uitvoert kan op zijn beurt zijn collega én de aanwijzingen zien als projectie in zijn bril. Dankzij de ingebouwde microfoon en headset kunnen de chirurgen ook met elkaar praten.

Deze video laat zien hoe de chirurgen van Vitalys de smart glasses gebruiken.

De maagverkleinende operaties van Vitalys worden uitgevoerd in het operatiekamercomplex van Rijnstate. De implementatie van de smart glasses past prima binnen de digitale ambitie van het ziekenhuis. Daarvoor worden in het Rijnstate onder andere diverse technologische mogelijkheden geïmplementeerd die ervoor moeten gaan zorgen dat er steeds meer zorg op afstand verleend kan worden.

By Vitalys wordt de slimme bril ingezet als extra paar ogen tijdens een operatie. Er zijn uiteraard veel meer situaties waarbij smart glasses een uitkomst kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het meekijken met een chirurg tijdens de opleiding. Een toepassing die zeker ten tijde van de coronacrisis zijn intrede deed.