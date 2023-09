Vitestro start wereldwijde klinische test bloedafnameapparaat

Voordat de bloedafnameapparaat van Vitestro, een Nederlandse vinding ingezet werd, was deze al met succes getest op meer dan 1000 patiënten. Het OLVG was de eerste instelling die meerdere bloedafnameapparaten van Vitestro aanschafte. Binnenkort start de destijds al aangekondigde wereldwijde klinische test onder de projectnaam A.D.O.P.T.

Meer dan 10.000 patiënten

De onderzoekers verwachten dat aan deze tests meer dan 10.000 patiënten zullen deelnemen. Op dit moment zijn de eerste 350 al bij het project ingeschreven. De fabrikant werkt voor deze klinische test onder andere samen met het Result Laboratorium in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, het St. Antonius Ziekenhuis, OLVG Lab en Amsterdam UMC.

“Wij lopen graag voorop op het gebied van innovatie en zijn dan ook trots dat Result Laboratorium onze locatie in Dordrecht heeft uitgekozen voor het A.D.O.P.T. onderzoek”, zegt woordvoerder Frank van den Elsen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Klinische test bloedafnameapparaat

De wereldwijde klinische test met de bloedafnameapparaat zal twee jaar duren. Doel van de A.D.O.P.T. studie is naast het testen ook het verzamelen van feedback en eventuele verbeterpunten om de robot door te ontwikkelen. Ook wordt de veiligheid van het systeem nog meer onder de loep genomen.

Om het apparaat klaar te stomen voor de benodigde (CE) certificeringen, zodat hij in de praktijk breed ingezet kan gaan worden, moet het uiteraard voldoen aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaarden. De fabrikant verwacht de benodigde CE-certificering tegen het eind van 2024 te kunnen behalen.

“Zowel patiënten als flebotomisten zijn erg enthousiast over deze specifieke innovatie. De A.D.O.P.T. De proef luidt een nieuwe fase in waarin we ons voorbereiden op implementatie in de dagelijkse klinische praktijk”, vertelt Michael Fouraux, hoofdonderzoeker bij Result Laboratorium.

Toezicht door zorgpersoneel

Patiënten die aan de klinische test deelnemen kunnen ervoor kiezen om hun bloed door het apparaat te laten afnemen en het proces zelfstandig te voltooien onder toezicht van opgeleid zorgpersoneel.

“De mate van professionaliteit en energie die het Vitestro-team met zich meebrengt, maakt echt een verschil en zorgt ervoor dat we ons team en onze patiënten meer dan bereid vinden om samen te werken. Onze organisaties klikken gewoon heel goed met elkaar. De afgelopen jaren hebben op deze locatie al honderden patiënten deelgenomen aan diverse testen met het bloedafnameapparaat”, aldus Fouraux.