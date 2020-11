Vliegwiel lanceert e-health campagne ‘Thuis kan het ook’

De afgelopen maanden, tijdens de coronacrisis met al haar contact beperkende maatregelen, hebben meer dan eens bewezen dat e-health toepassingen een prima alternatief zijn voor het (onnodig) vaak moeten bezoeken van ziekenhuizen en poli’s. Dat geldt ook, en met name, voor patiënten met chronische aandoeningen.

Omdat nog niet elk ziekenhuis zorg op afstand of thuis monitoring aanbiedt is het belangrijk dat de patiënten daar ook zelf om gaan vragen. Daarvoor heeft het Vliegwiel de campagne ‘Thuis kan het ook’ gelanceerd. Instellingen die mee willen werken aan de campagne, kunnen daarvoor terecht op deze website. Daar is ook campagnemateriaal te vinden, zoals teksten, drukwerk en animaties. Voor posts op sociale media is de hashtag #Thuiskanhetook bedacht.

E-health in plaats van ziekenhuisbezoek

De campagne heeft als doel het bereiken van mensen die regelmatig voor controles naar het ziekenhuis gaan. In eerste instantie ligt de focus op mensen met hart- en longziekten. De campagne is echter ook geschikt voor mensen met diabetes, post-coronaklachten, IBD, of andere chronische ziekten waarvoor regelmatige controles door een arts of verpleegkundige nodig zijn.

Patiënten die gebruik maken van e-health toepassingen voeren zelf de benodigde metingen, zoals bloeddruk, hartslag, ademhaling, uit die de arts nodig heeft om de controle op afstand uit te voeren. Daarvoor gebruiken zij eigen, of door het ziekenhuis beschikbaar gestelde meetapparatuur. Deze apparatuur is vaak voorzien van een app of internetverbiding waarmee de gegevens automatisch naar de arts of verpleegkundige verzonden wordt. Die analyseren de data en ondernemen actie wanneer de situatie van de patiënt verslechterd of anderszins aanleiding toe geeft.

De Vliegwielcoalitie is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. Deze coalitie wil dat zoveel mogelijk mensen de keuze hebben om gebruik te maken van telebegeleiding. Telebegeleiding geeft patiënten meer eigen regie, beter zelfmanagement, gemak en verhoogt de kwaliteit van leven.

De campagne wordt onder andere ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Ook het Het NVZ-team van VIPP 5 staat achter de campagne, aangezien e-health-toepassingen zoals telebegeleiding onderdeel zijn van VIPP 5.