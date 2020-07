Voedselbereiding op maat met 3D-printer

Daarmee doelt het ziekenhuis niet zozeer op de kwaliteit van het voedsel, maar vooral op de wensen en situatie van patiënten. Denk aan hen die moeilijk kunnen slikken of gebonden zijn aan een vloeibaar dieet. Dat is de voornaamste reden waarom de 3D-printer voor voedselbereiding is aangeschaft.

Daarnaast kan de 3D-geprint voedsel het eten tijdens de ziekte voor bepaalde patiënten ook prettiger te maken. Voor kinderen, maar ook ouderen, kan het eten met behulp van de 3D-voedselprinter bijvoorbeeld in elk gewenste vorm geprint worden. Zo ziet broccoli in de vorm van een beertje er een stuk smakelijker uit.

Gebruik 3D-printer voor voedselbereiding

Bij het gebruik van een 3D-printer voor de voedselbereiding komt wel iets meer kijken dan alleen het voorbereiden van homogene voeding die in een ‘print cartridge’ gestopt wordt en vervolgens in elk gewenste vorm uit de printer ‘rolt’. Het printen van een vormpje kost minimaal tien minuten. Het voedsel wordt door een hele dunne naald geperst terwijl de printer de bewegingen maakt die nodig zijn om de gewenste vorm te creëren. Het eten dat de printer in gaat moet volledig vrij zijn van klontjes omdat de printer anders vast kan lopen en het proces mislukt.

Bij het Spaarne Gasthuis is chef Yves gebombardeerd, en opgeleid, tot een van de specialisten voor 3D-voedselbereiding. Om het proces goed onder de knie te krijgen is veel oefening vereist. Zo leert Yves ook de do’s en dont’s en welke voedingsmiddelen wel en niet geschikt zijn voor 3D-printing. “De eerste laag ziet er in het begin wat rommelig uit. Langzaam bouwt de printer per laag het vormpje op en begin je de vorm te herkennen. Een proces dat patiënten, maar ook ik, heel leuk vinden om te zien”, zo licht Yves toe.

Met de 3D-voedselprinter kan het eten in vrijwel elke gewenste vorm geprint worden. (Foto: Spaarne Gasthuis)

Eten printen op lokatie

Om patiënten te laten zien hoe het eten met behulp van de 3D-printer bereid wordt, rijdt chef Yves regelmatig langs de afdelingen om de maaltijden ‘live’ klaar te maken. “Als patiënten zien hoe de printer werkt, wekt dat veel interesse op. Mensen zijn nieuwsgierig wat de structuur is en hoe het smaakt. Ik vind het mooi om te zien dat de printer afleiding geeft en het eten tijdens ziek zijn weer leuk maakt”, zegt Yves.

De printer zal uiteindelijk een vaste plek krijgen in de speciale dieetkeuken op de lokatie Haarlem-Zuid en tevens ingezet worden in het Vrouw & Kind centrum, op de afdeling geriatrie en de geriatrische trauma unit (GTU).

3D-printers zijn zeker geen nieuwigheid in ziekenhuizen, maar tot nu waren het allemaal apparaten die ingezet werden ter ondersteuning van medische processen. Zoals het printen van protheses een implantaten. Of voor het printen van medicatie op maat, voor kinderen bijvoorbeeld.