Voormalig patiënte ontwikkelt baanbrekende ‘Digizorg app’

Merel (32) werkt aan Digizorg: een digitaal platform dat de gezondheidszorg toegankelijker maakt. Ze was 28 toen bij haar borstkanker werd vastgesteld. Tijdens haar behandeling bij Erasmus MC verbaasde Merel zich over de technologische achterstand in de zorg. Geïnspireerd door haar ervaring als patiënt en haar professionele achtergrond als zelfstandig ontwerper bij KLM, droomde ze van verandering. Nu, vier jaar later, ziet Merel haar droom werkelijkheid worden.

Overkoepelend digitaal platform

Samen met een team van gedreven specialisten werkt ze aan Digizorg; een digitaal platform dat de potentie heeft om de gezondheidszorg te transformeren. Wat de app baanbrekend maakt is dat hij domein overstijgend is. Vreemd genoeg gebeuren dergelijke integrale innovaties nog maar weinig in de zorg, waarschijnlijk omdat deze niet in goed in het organogram van zorgorganisaties passen. Bijzonder is dat juist een voormalig patiënte wel oog had voor het totaalplaatje en eigenhandig op haar telefoon een overkoepelend digitaal platform ontwikkelde.

Door de verschillende behandelingen kreeg Merel te maken met verschillende zorgverleners. Ze ontving zoveel nieuwe informatie, dat het moeilijk was om overzicht te bewaken. In een periode waarin ze het nieuws van haar diagnose nog aan het verwerken was. ‘Ik werd overspoeld met informatie, zoals folders, medicatie en afsprakenbrieven. Ik was blij dat ik kon inloggen in het patiënten-portaal van het Erasmus MC om te zien waar en met wie mijn afspraak was. Maar door de beperkte functies van het portaal voelde het alsof ik terugging in de tijd.’

Digizorg-app uitgewerkt op smartphone

Merel bedacht naar aanleiding van de gesignaleerde problemen het concept voor de Digizorg app uit. Ze wilde een app die patiënten ondersteunt tijdens hun behandeltraject. Waarmee je updates kunt ontvangen terwijl je in het ziekenhuis of thuis wacht. Daarvoor verzamelde ze alle informatie en maakte ze een overzicht van de processen. “Hoe kan het dat ik mijn pakketje van de andere kant van de wereld kan volgen, maar niet weet waar mijn bloed is op de dag dat ik chemotherapie krijg? Je zit de hele dag te wachten, maar je weet niet waarop.”



Ze dacht ook dat het handig zou zijn om een app te hebben waarin je informatie kunt vinden over de verschillende artsen en hun functies en wat je in de omgeving kunt doen als alternatief voor het wachten. ‘Daarnaast wilde ik het aanmelden bij de zuilen digitaliseren, evenals de vragenlijsten. Dat zou helpen bij het beperken van het aantal mensen in het ziekenhuis; destijds cruciaal vanwege de coronamaatregelen.’

Passende zorg pur sang

Merel werkte haar idee voor Digizorg uit als een voorbeeld op haar telefoon. Vervolgens vroeg ze tijd aan haar artsen, Linetta Koppert en Agnes Jager, om het te presenteren. “Ik wilde iets teruggeven aan het ziekenhuis als blijk van waardering voor de zorg die ik had ontvangen.” Vanaf dat moment ging Linetta aan de slag met het voorstel. En na verloop van tijd bereikte het zelfs de raad van bestuur. Het uitwerken gaf Merel rust en afleiding tijdens haar behandeling. Zelfs in de wachtkamer dacht ze na over hoe het anders kon. Dr Linetta Koppert: “Dat was echt heel bijzonder, Merel die met haar telefoon een zelfontworpen doorkijk gaf naar passende zorg, aansluitend op de behoefte van patiënten en zorgverleners!”

Digizorg heeft grote potentie

Nu, vier jaar later, is Merel moeder van een gezonde dochter en ziet ze haar droom werkelijkheid worden. Samen met een team van gedreven specialisten, zowel uit het ziekenhuis als daarbuiten, werkt ze aan Digizorg; een digitaal platform dat de potentie heeft om de gezondheidszorg te transformeren.

Digizorg moet één app worden waarin alle gezondheidszaken samenkomen en waar de patiënt de controle heeft. Geen losse dossiers meer bij verschillende zorgverleners, maar één compleet overzicht van de informatie en medische geschiedenis van de patiënt. Een beetje zoals het fysieke dossier dat vroeger van de oude huisarts naar de nieuwe overgedragen moest worden, maar dan digitaal.

Voor die informatie-uitwisseling gebruikt Digizorg het platform van CumuluZ. Dit platform zorgt dat alle gezondheidsdata systeemonafhankelijk beschikbaar is voor zorgverlener en patiënt. Cumuluz wordt als landelijk dekkende infrastructuur ontwikkeld door de umc’s. Het gaat hier om een toekomstbestendig systeem van en voor de zorg, waarin data in een open platform vastgelegd worden. Zorgprofessionals in de eerste, tweede, derde lijn én patiënten hebben op die manier toegang tot dezelfde data

Efficiënt en praktisch

Merel beseft dat ze wat betreft de ontwikkeling van de nieuwe app nog aan het begin staan. “Maar ik ben ongelooflijk trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Digizorg is meer dan alleen een app. Het verbindt patiënten en zorgverleners op de momenten dat ze elkaar het meest nodig hebben. Of het nu gaat om het stellen van vragen, het delen van antwoorden, het voeren van moeilijke gesprekken of het doen van eenvoudige controles. Digizorg biedt het overzicht dat je nodig hebt.”

Dr. Koppert bevestigt het belang van de app in deze tijd: “Aan alles is gedacht. Ik volg bijvoorbeeld patiënten in de tijd door middel van ‘kwaliteit van leven’-vragenlijsten. Dit kan binnenkort gewoon met de app. Efficiënt en praktisch, met inzicht voor de patiënt zelf. Hierdoor kan de patiënt niet alleen de regie nemen, maar kunnen zorgverleners ook gerichter inspelen op specifieke behoeften. Een ziekenhuisbezoek is niet altijd nodig, soms is een berichtje of notificatie voldoende. Dit biedt ook voordelen voor zorgverleners, omdat zij hun tijd efficiënter kunnen inzetten. Digizorg zorgt voor de ultieme verbinding, bedacht door Merel, strijdlustig en creatief zoals zij is!”

Digizorg krijgt snel schaalgrootte

Tijdens dit unieke project van Merel en haar artsen werd van het begin af aan nagedacht over mogelijke opschaling. Belangrijk, want het inzicht is in de zorgsector wel ingedaald dat pilots zonder opschalingsplannen meestal zinloos zijn. De app Digizorg wordt daarom samen met regionale partners ontwikkeld, met als doel patiënten tijdens hun hele zorgtraject te ondersteunen en de samenwerking te verbeteren. De betrokkenen vertellen: “We zijn erg dankbaar dat andere Rijnmondse ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, eerste lijn en medische diagnostiek het idee hebben omarmd om een gezamenlijke app voor patiënten op te zetten. Zorgverleners en patiënten uit de regio Rijnmond denken mee over hoe de ideeën gezamenlijk uitgewerkt kunnen worden. Zodat alle patiënten straks gebruik kunnen maken van de app.”