Voorstadium borstkanker zien via Arc-well

Op deze manier kan ook gedetailleerde informatie over de biologie en de ontwikkeling tot invasieve borstkanker worden gevonden. De nieuwe methode voor het vroegtijdig ontdekken van borstkanker is uitgevonden door het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek en wetenschappers van het MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas.

Met de nieuwe methode, Arc-well, kunnen de cellen van oude, bewaarde weefsels worden gevisualiseerd. En die manier is nodig als je de abnormale cellen in een melkkanaal in de borst over vele jaren wilt bestuderen. Naast deze methode om abnormale cellen te bestuderen en de risico’s vast te stellen, wordt ook Artificial Intelligence (AI) ingezet. Onlangs kregen LUMC-onderzoeker dr. Tanja Alderliesten en prof. dr. Peter Bosman van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) een subsidie van 2,6 miljoen om op zoek te gaan naar gepersonaliseerde behandelingen bij borstkanker.

Abnormale cellen

De abnormale cellen worden ook wel Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS) genoemd. Omdat deze cellen zich nog niet door de wanden van de kanalen hebben verspreid naar het omliggende borstweefsel wordt het nog geen borstkanker genoemd.

Daarom is ook nog niet bekend hoe je kunt voorspellen welke mensen met DCIS in de toekomst wel invasieve borstkanker gaan ontwikkelen en bij welke mensen dat niet het geval zal zijn. Dit komt onder meer door de technische uitdagingen bij het onderzoeken van cellen in het aangetaste weefsel.

Verloop van borstkanker

Voor deze technische uitdaging hebben de onderzoekers nu een nieuwe methode ontwikkeld, Arc-well. Daarmee kunnen ze de cellen van oude, bewaarde weefsels zichtbaar maken en het verloop bestuderen. “We hebben gekeken naar DCIS-weefsel van tot wel 31 jaar oud, en weefsel van invasieve borsttumoren die zich tot 16 jaar na de oorspronkelijke DCIS-diagnose hebben ontwikkeld,” vertelt Esther Lips, senior-onderzoeker bij het Nederlands Kanker Instituut.

Vervolgonderzoek In de meeste DCIS-laesies waren al veel genetische veranderingen te zien, vergelijkbaar met invasieve terugkerende tumoren. Deze bevindingen tonen aan dat de meeste genetische veranderingen in DCIS al in een vroeg stadium aanwezig zijn. De volgende stap van de onderzoekers is om na te gaan wat het verschil maakt tussen DCIS dat uitgroeit tot invasieve borstkanker en DCIS dat DCIS blijft. Dat doen ze door te kijken naar andere kenmerken zoals genactiviteit en DNA-afwijkingen en naar het weefsel dat de DCIS-laesie omringt.