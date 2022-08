Vouchers voor innovators zorgtechnologie

Met de vouchers kunnen organisaties hun technologische oplossing sneller klaar maken voor de markt en opschalen in de gezondheidszorg. Vanaf 1 september 2022 tot uiterlijk 30 juni 2023 kunnen er twee typen vouchers aangevraagd worden tot het budget van € 500.000 bereikt is.

Certificering technologie

Het eerste type is een voucher tot tienduizend euro voor het inwinnen van extern advies. Je kunt daarmee de inhuur van een expert bekostigen. Het advies kan bijvoorbeeld gaan over versterking van je businesscase, inzicht geven in de financieringsstructuren van de zorgsector of gaan over juridische aspecten, zoals certificering van technologie.

Het tweede biedt tot 25.000 euro voor deelname aan het Investor Readiness Program. Dit is een intensief programma waar een (aankomend) ondernemer tien weken werkt in een kleine groep ondernemers. Samen ontwikkel je je eigen businesscase en wordt er onder andere goed gekeken naar informatie die nodig is om een kansrijke financierings- of investeringsaanvraag op te stellen.

Technologische zorgoplossingen

De regeling met de vouchers is bedoeld voor bedrijven die werken aan technologische oplossingen voor de zorg. Hierbij ligt de focus op producten en systemen die worden gebruikt voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten. Het gaat vooral om de inzet van vernieuwende technologieën, zoals AI, VR, AR, healthrobotics, wearables en tal van andere innovatieve mogelijkheden. Zowel startups als doorstarters die toewerken naar een investering kunnen zich melden.

ZorgTech ondersteunt regeling vouchers

Het innovatieprogramma ZorgTech helpt bedrijven bij deze stimuleringsregeling. De vouchers kunnen een extra steun in de rug zijn van innovators. In de praktijk vinden veel bedrijven, zorgpartijen en onderzoekers die innovatieve zorgtechnologie bedenken slechts moeizaam hun weg in het complexe web van verzekeraars, zorgaanbieders, afnemers, regelgeving en diverse overheden. Ook de verplichting tot certificering kan een lastig obstakel voor ondernemers zijn. Zonde natuurlijk, want nieuwe zorgtechnologie speelt een essentiële rol bij het verbeteren en betaalbaar houden van ons zorgstelsel. Het innovatieprogramma ZorgTech helpt daarom graag om kansrijke innovaties de weg naar de gezondheidszorg sneller te laten vinden.



Meer informatie over het voucherprogramma vindt u hier.