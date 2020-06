VR-behandeling verlicht pijn tijdens dialyseren

Eind 2019 startte het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven met de inzet van VR-brillen om de prijs bij dialysepatiënten te verminderen. Het onderzoek van die test is inmiddels afgerond en de resultaten zijn positief. Bij de deelnemende patiënten was zowel de pijn als de angst voor het prikken significant lager. In het Catharina Ziekenhuis is de VR-behandeling inmiddels een structureel onderdeel van de dialysebehandeling.

Uitbreiding VR-behandeling

Vanwege de positieve resultaten in Eindhoven gaat Zilveren Kruis, samen met VR-ontwikkelaar SyncVR Medical het onderzoek en de pilot nu uitbreiden naar tien dialyseafdelingen door heel Nederland. Dialysecentra die meedoen krijgen 6 tot 12 weken de gelegenheid om patiënten Virtual Reality te laten ervaren.

In de pilot is behalve de ervaringen van de nierpatiënten ook aandacht voor de zorgverleners zelf. Zo worden de plannen voor de deelnemende dialyseafdelingen door de verpleegkundigen opgezet en wordt bij de evaluatie ook de tevredenheid van verpleegkundigen over de inzet van VR bevraagd.

Hoge waardering voor inzet VR

In deze tweede fase doen ander andere de dialyseafdelingen van het Spaarne Gasthuis en het Flevoziekenhuis mee. “De eerste resultaten laten zien dat de waardering voor Virtual Reality bij zowel patiënten als verpleegkundigen ontzettend hoog is. Hiermee zetten we een stap om de ervaring van onze verzekerden samen met verpleegkundigen te verbeteren bij het ondergaan van bepaalde behandelingen. Dit telt mee voor de ervaren kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg. We zijn erg benieuwd naar de definitieve uitkomsten”, zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.

“De inzet van VR biedt verlichting van pijn en angst tijdens het aanprikken van de shunt. Doordat patiënten het aanprikken in alle rust ondergaan helpt dat ons ook om de beste zorg te leveren. Naast onze patiënten zijn wij zelf dus ook ontzettend blij dat we deze innovatie nu permanent kunnen aanbieden”, aldus Josine Kamerling, teamleider nierziekten en dialyse bij het Catharina Ziekenhuis.