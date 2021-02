VR-bril helpt cliënten ontspannen bij coronavaccinatie

‘s Heeren Loo zet VR-technologie al veelvuldig in om cliënten te ontspannen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toepassing in het behandelen, van bijvoorbeeld angststoornissen. De VR-bril wordt nu bij het vaccineren uitgeprobeerd op locaties in Noord-Holland, bijvoorbeeld in woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp en ‘t Skagerak in Schagen. Uit onderzoek in de zorg is volgens ‘s Heeren Loo bekend dat als mensen tijdens het prikken een VR-bril dragen, zij minder pijn ervaren en ook minder angstig zijn. Ook na de vaccinatie heeft de bril toegevoegde waarde.

Druk met vaccinaties

De zorgaanbieder stelt volop bezig te zijn met de vaccinatie van de cliënten. Op de woonzorgparken krijgen de meest kwetsbare cliënten hun tweede inenting. Cliënten die een eigen huisarts hebben, krijgen inmiddels hun eerste inenting tegen corona. Daarmee zijn inmiddels zo’n 5.000 kwetsbare cliënten nu (deels) gevaccineerd. Volgende week kunnen nu ook zorgmedewerkers naar de GGD voor hun eerste vaccinatie tegen corona.

Inenten is voor veel cliënten met een verstandelijke beperking een spannend en soms té spannend vooruitzicht. Veel van hen begrijpen niet waarom of waartegen ze worden ingeënt. Ook verandering van de dagelijkse routine kan stress geven. Daarom kan juist ontspanning cliënten helpen tijdens de vaccinatie. Vooraf wegen de arts, de begeleider van de cliënt en een medewerker innovatie zorgvuldig af of de VR-bril geschikt is om een cliënt aan te bieden.

Cliënt bepaalt gebruik VR-bril

Als een cliënt de VR-bril wil uitproberen, mag hij of zij de bril zelf opzetten: voorafgaand, tijdens of na de vaccinatie. Er zijn speciaal voor de vaccinatie een aantal filmpjes geselecteerd. Rustige filmpjes waar de cliënt virtueel met dolfijnen gaat zwemmen of een wandeling maakt door een sprookjesbos. Ook is er een filmpje over dieren. “Wat fijn dat de VR-bril beschikbaar is om te ontspannen na de vaccinatie als de cliënt dat wil”, stelt een begeleider.

Als de proef een succes blijk,t kan de VR-bril vaker worden gebruikt, zegt innovatiemanager Sneep. “We weten nu al dat de VR-bril sommige cliënten verder helpt. Als dat op meer manieren kan, is dat fijn. Denk aan de inzet van de VR-bril bijvoorbeeld bij de jaarlijkse griepprik die veel cliënten krijgen.”

In ICT&health 1, die deze week verschijnt, staan twee artikelen over VR/AR. Zo schrijven Diederik Gommers en Lucien Engelen over hoe VR een aanwinst is in patiëntenzorg, verwerking, verpleegkundige scholing en medische opleiding. Teatske van der Zijpp schetst in een bijdrage hoe VR-training zorgmedewerkers kan voorbereiden op kritieke situaties.