VR-bril laat kinderen ontspannen op de SEH

De virtual reality ervaring wordt ingezet bij kinderen vanaf vijf jaar. Ouders, maar ook eventueel aanwezige broertjes en zusjes kunnen op een tablet meekijken. Zowel de ouders als de verpleegkundigen kunnen via de tablet de controle over de virtual reality ervaring eventueel overnemen. De VR-bril is een extra middel dat ingezet wordt om de angst en spanning bij kinderen die op de SEH behandeld moeten worden weg te nemen. Het ziekenhuis maakt voor die afleiding al langer ook gebruik van tv en muziek.

“De VR-bril wordt ingezet bij spannende behandelingen en onderzoeken zoals het bloedprikken, wondverzorging, de behandeling van botbreuken of een echo van de buik. De inzet van Virtual Reality draagt bij aan een vermindering van de pijnbeleving van de patiënt”, vertelt SEH-verpleegkundige Margreet Westra.

Onderzoek naar inzet VR-bril bij kinderen

Het Nij Smellinghe gaat het effect van de inzet van virtual reality bij kinderen ook onderzoeken. Dat onderzoek moet duidelijk maken voor welke patiëntengroepen en behandelingen de bril nog meer kan worden ingezet. Duidelijk is al wel dat het gebruik van de VR-bril afgeraden wordt bij kinderen die kampen met epilepsie klachten of duizeligheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met SyncVR Medical, leverancier van virtual reality brillen en -oplossingen, en de afdeling ICT van Ziekenhuis Nij Smellinghe.

“De VR-bril kan een ieder die een hoog angst- of spanningsniveau heeft bij de behandeling ondersteunen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een ademhalingsoefening te doen in de virtuele wereld om pijnklachten als minder intens te ervaren”, aldus Westra.

Verschillende virtuele ervaringen

Kinderen die de VR-bril opzetten kunnen kiezen uit verschillende virtuele werelden. Zo is er een safari belevenis waar ze tussen de olifanten ‘lopen’ of spelen op de Playground met andere kinderen. Het is ook mogelijk om spelletjes te doen met de VR-bril of om je te verplaatsen naar een natuurgebied zoals Antarctica waar ze van natuurfragmenten kunnen genieten.

Na de zomervakantie gaat het ziekenhuis de virtual reality ‘therapie’ ook inzetten op de Kinderafdeling. Bijvoorbeeld voor een virtuele playdate met een CliniClown. Zo kunnen ze samen spelen in een beveiligde virtuele wereld en de gedachten verzetten. Ook wordt er onderzocht hoe de VR-brillen kunnen worden ingezet bij het voorbereiden van een operatie. Een oplossing die op de Kinderafdeling van het Groene Hart ziekenhuis al sinds begin 2020 ingezet wordt.

“Nu worden kinderen voorbereid met een boek. Hoe gaaf zou het zijn als een kind door de virtuele operatiekamer kan lopen, rustig rond kan kijken en al zijn vragen kan stellen. Dit gaat zeker stress wegnemen”, vertelt Ivanka Helbig, voegt medisch pedagogische zorgverlener in ziekenhuis Nij Smellinghe daar aan toe.