VR-game bereidt jongeren voor op operatie

Bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei leefde al langere tijd de wens om jonge patiënten op een interactieve manier voor te bereiden op een operatie. “Toen de samenwerking met het Technova College zicht aandiende zijn we dan ook gelijk enthousiast aan de slag gegaan”, vertelt Margriet Adamse, medisch pedagogisch zorgverlener van het ziekenhuis.

Uiteindelijk werd samen met de twee studenten, Suze Keultjes en Stijn Hendriks, gekozen om de voorbereidende informatie in de vorm te gieten van een interactieve virtual reality game die via een VR-bril ‘gespeeld’ kan worden door de kinderen. “Ik ben ontzettend blij met het eindresultaat. We kunnen het direct toepassen in de praktijk”, aldus Margriet Adamse.

VR-game als voorbereiding op operatie

De VR-game is voorzien van verschillende interactieve elementen, waaronder een informerende quiz. De jonge patiënt krijgt via de game ook informatie wat hem te wachtte staat voor de operatie. Ook is het mogelijk om met de VR-bril virtueel door het ziekenhuis te lopen. Tijdens die ‘wandeling’ wordt informatie aangereikt via tekstbalken.

Voor de virtuele rondleiding is een aantal elementen van het ziekenhuis gevisualiseerd, zoals de receptie, de patiëntkamer, voorbereiding op de OK en de uitslaapkamer. Elke bezoek aan een van de ruimtes wordt afgesloten met een korte quiz waarbij de patiënt een aantal vragen krijgt. Zo wordt duidelijk of de informatie goed doorgedrongen is tot de jonge patiënt. Ziekenhuis Gelderse Vallei hoopt met de informatieve VR-game en virtuele rondleiding de jonge patiënten te kunnen helpen bij hun verwachting van een operatie.

“Deze samenwerking was voor zowel het ziekenhuis als voor het Technova College een win-winsituatie. We zijn dankbaar dat het ziekenhuis juist in deze tijd de kans aan onze studenten heeft gegeven. Door deze opdracht konden de studenten ervaren wat er in de praktijk allemaal mogelijk is als Software Developer en het ziekenhuis heeft er een prachtig nieuw product bij. We denken er nu over na om hier standaard een examenproject van te maken”, vertelt Hans Jaspers, docent aan het Technova College.

Meer VR-initiatieven voor jongeren

Begin vorig jaar introduceerde het Groene Hart Ziekenhuis een vergelijkbare virtuele oplossing om kinderen voor te bereiden op een operatie. Zij kozen voor een virtuele rondleiding waarbij ook ouders, via een tablet, kunnen meekijken.

Het inzetten van virtual reality (VR) op kinderafdelingen in ziekenhuizen is niet nieuw en breidt zich steeds verder uit. Zo opende het St. Jansdal onlangs een virtuele speeltuin voor kinderen die door hun ziekte of behandeling niet naar buiten kunnen. En het Antonius Ziekenhuis zet VR in om zieke kinderen even te laten ontsnappen aan het ziek zijn.