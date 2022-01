‘VR maakt leefwereld ouderen groter’

Het Mooiste Contactfonds werkt sinds de oprichting in 2007 aan het voorkomen en doorbreken van sociaal isolement. Met langdurige initiatieven zoals KlasseContact, met jaarlijkse kerstdiners voor ouderen en met pilots zoals de ComputerPlusBus. Daarnaast gaat het fonds de komende jaren start- en scale ups van (digitale) initiatieven tegen eenzaamheid meerjarig met financiering en expertise ondersteunen.

Virtueel bezoek

Een van de 18 ondersteunde ondernemingen is Maya VR. In mei 2021 kondigde het Contactfonds aan dat het samen met Maya 3.000 ouderen een virtueel bezoek aan het Rijksmuseum wilde laten brengen. Volgens oprichter Jan Schipper van de startup hebben 6.000 ouderen in 2021 de VR-bril gebruikt – ook voor andere VR-toepassingen zoals een wandeling. In 2022 mikt hij op het bereiken van zo’n 60.000 ouderen met een pakket van 100 tours.

Bianca Peters van DrieGasthuizenGroep kwam via LinkedIn in contact met Schipper. Als coördinator van het Uitbureau bij DrieGasthuizenGroep is Peters verantwoordelijk voor het organiseren van externe activiteiten op het op het gebied van recreatie, entertainment, kunst en cultuur. In tijden van corona heeft ze naar eigen zeggen volop kunnen pionieren. “Het vroeg van ons op momenten veel creativiteit en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden.” Met de VR-bril lieten ze op vier zorglocaties ouderen een bezoek brengen aan het Rijksmuseum.

Positieve ervaringen

De ervaringen waren volgens Peters verrassend positief. “Ouderen gingen uitgebreid om zich heen kijken en werden even heel stil. Als je zelf de bril niet ophebt, is dat al heel bijzonder te zien. Op het moment dat de bril afgaat, is het even bijkomen. Maar daarna komt er een gesprek op gang. Tussen zorgmedewerkers en bewoners, maar ook bewoners onderling.” Peters houdt ook een score bij. “We vroegen ouderen een cijfer te geven over hun gevoel voor én na de activiteit. Dat cijfer ging in de meeste gevallen omhoog. Ze waren geïnspireerd en geprikkeld.”

Diana Faes, projectleider Zorgtechnologie bij DrieGasthuizenGroep, denkt dat de VR-ervaring voor iedereen mogelijk moet zijn. “Zorgprofessionals waren eerst wat huiverig. Over sommige cliënten waren twijfels: is dit voor hen wel geschikt? Maar het is aan alle kanten heel erg meegevallen. Zo werd de VR-bril ingezet op een afdeling met mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Ook deze groepen ouderen moeten we blijven stimuleren.”

VR vergroot leefwereld

Schipper voegt hieraan toe dat de VR-bril de leefwereld van deze ouderen weer wat groter kan maken. Ze kunnen met elkaar over hun ervaringen praten, maar ook met hun naasten. Zo is de VR-ervaring een manier om weer meer verbinding te krijgen. “Een mooi voorbeeld is van een man die met de VR-bril voor het eerst een bezoek aan een museum bracht. Toevallig kwamen we een aantal maanden later op zijn kamer. Daar bleek dat hij boeken over de expositie had aangeschaft. Het is onwijs gaaf om mensen op deze leeftijd nog te kunnen inspireren.”

Volgens Schipper en Faes is VR straks niet meer weg te denken uit de zorg. “Zorgprofessionals op de werkvloer lopen soms weg van technologie. Maar met deze technologie hebben zij in de praktijk gezien wat er allemaal kan. Welzijn voor de ouderen, verbinding met naasten en de samenleving. Maar bijvoorbeeld ook onderwijs voor leerlingen of ontspanning voor zorgmedewerkers. Er is heel veel mogelijk. Door het succes van de inzet van de VR-bril gaat er versneld een wereld van mogelijkheden open.”