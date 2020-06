VR moet helpen tegen stress in tijd van corona en recessie

Vanwege het coronavirus ervaren veel mensen stress, een ontslaggolf lijkt onvermijdelijk, veel (jonge) mensen zijn erg onzeker over de toekomst, maar ook ouderen hebben het zwaar als gevolg van meer afzondering en eenzaamheid. Na een aantal weken in een intelligente lockdown te hebben geleefd, ligt het stressniveau in Nederland gemiddeld 40 procent hoger. Dat bleek eind april al uit onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB).

Voor het Utrechtse VR-bedrijf Galaxy Games was dat de aanleiding om een VR-applicatie te ontwikkelen waarbij ontspanning voorop staat. “Om mij heen heb ik veel vrienden die het zwaar hebben,” vertelt ondernemer Saco Koelma. “Veel bevriende ondernemers maar ook vrienden of kennissen in loondienst ervaren een hoge mate van stress. Wij zijn direct in maart begonnen met de ontwikkeling van VR-applicaties die mensen helpen te ontspannen. In samenwerking met psychologen, ademhalingscoaches en zwangerschapscoaches zijn deze ervaringen tot stand gekomen.”

VR-ervaringen

Onder de naam stressVRee biedt het bedrijf inmiddels verschillende VR-ervaringen die worden ondersteund door rustgevende muziek of een voice-over die moet helpen bij het ontspannen door middel van ademhalingsoefeningen of een geleide meditatie. Er zijn verschillende ervaringen, zoals een bos, het noorderlicht of een kampvuur aan het strand.

StressVRee kan volgens de aanbieder worden ingezet bij psychologen, ziekenhuizen en arbodiensten, maar zou geschikt zijn voor elk persoon met stress-gerelateerde klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, depressie, angst of pijn. Koelma: “Wij richten ons vooral op particulieren met stress-gerelateerde klachten die thuis kunnen ontspannen maar ook voor bedrijven die hun medewerkers willen ontstressen op kantoor. Zo zouden zij bijvoorbeeld een hoekje kunnen inrichten met enkeleVR-brillen waar de medewerkers even een kwartier in een andere wereld tot rust kunnen komen.”

Ontsnappen naar virtuele wereld

Zorgmedewerkers van het UMCG en St.Jansdal kunnen sinds april met behulp van een VR-bril even ontsnappen naar een virtuele wereld. IC-verpleegkundigen in het UMCG krijgen tijdens hun dienst, om de beurt, de kans om even tien minuten te relaxen. De eerste resultaten van de ‘Virtual Reality therapie’ zijn, zowel in het UMCG als het St. Jansdal, positief.

Bij beide zorginstellingen worden VR-brillen met speciaal ontwikkelde programma’s ingezet. Daarvoor zijn de brillen voorzien van een speciaal gevalideerd programma. Zorgmedewerkers die de VR-bril met het programma dagelijks tien tot dertig minuten opzetten en volgen zien na enkele dagen al een flinke afname van de spanningen. Daarmee wordt de kans op een burn-out of overspanning gereduceerd. Het programma is ontwikkeld door VRelax in samenwerking met het UMCG.