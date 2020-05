VR-revalidatie voor herstellende COVD-19 patiënten

COVID-19 patiënten die op de IC beademd zijn, kampen naast een slechte fysieke conditie ook vaak met angstgevoelens en een verslechterd geheugen en denkvermogen. Omdat ze tijdens het verblijf op de IC vrijwel continu in slaap gehouden worden, worden de hersenen nauwelijks geprikkeld. Daarbij komt ook dat deze patiënten in totale isolatie, zonder bezoek en afleiding, behandeld worden. Voor elke dag dat een patiënt op de IC behandeld en beademd wordt, moet grofweg één week gerevalideerd worden. VR-revalidatie kan daarbij ondersteunen.

In het Diakonsessenhuis worden coronapatiënten bij hun herstel bijgestaan door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Die leren de patiënt niet alleen hoe hij zijn spieren weer moet gebruiken, maar geven ook ondersteuning bij het verwerken van de geestelijke gevolgen van de ziekte.

VR-revalidatie

Daarvoor wordt nu ook het eerdergenoemde VR-revalidatieprogramma ingezet. De patiënt zet een VR-bril op en wordt zo in een compleet andere, virtuele, omgeving gebracht. Die virtuele wereld zorgt voor afleiding. De patiënt kan bijvoorbeeld, op een hometrainer, een fietstocht door Utrecht maken. Of een behendigheidsspel spelen waarbij hij tussen honderden ballonnen zweeft met de opdracht om alleen rode ballonnen af te schieten.

Naast fysieke en mentale virtuele therapie biedt het programma ook ontspanning, bijvoorbeeld in een sprookjesbos of een Afrikaans natuurpark. Daarbij kan ook weer gekozen worden voor een vorm van ontspanning waarbij, als therapie, toch ook de hersenen en het geheugen worden geprikkeld. Zoals het benoemen van bekende plekken die virtueel geprojecteerd worden.

Hersenen activeren, meer bewegen.

De VR-bril schermt de buitenwereld volledig voor de patiënt af. Daardoor wordt de beleving vele malen sterker dan bij gewoon tv-kijken. Patiënten die aan de VR-revalidatie deelnemen gaan zich ook echt anders voelen. Ze vergeten tot op zekere hoogte even dat ze nog ziek zijn. Daardoor worden de hersenen geactiveerd en gaat iemand meer bewegen dan in een andere omgeving. In veel gevallen zelfs meer dan waar ze in de andere omgeving toe in staat zouden zijn.

Dat VR-therapie helpt bij het verminderen van angst is onder andere ook al aangetoond in het Catharina Ziekenhuis. Daar worden de VR-brillen ingezet om patiënten die een ingrijpende of pijnlijke therapie of ingreep moeten ondergaan tot rust te brengen.

Het VR-programma werd aanvankelijk ontwikkeld om ouderen meer te laten bewegen en werd als zodanig ook al enige tijd in gebruikt binnen het Diakonessenhuis. Samen met ontwikkelaar Sync-VR Medical is dat programma als basis genomen voor de VR-revalidatietherapie voor coronapatiënten. De verwachting is dat patiënten met behulp van de VR-therapie sneller zullen herstellen.