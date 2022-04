Vroegere diagnose longkanker dankzij Lung Suite

In Nederland krijgen jaarlijks 14.000 mensen de diagnose longkanker. Bij ongeveer de helft van hen is de kanker dan al uitgezaaid. Wereldwijd eist deze vorm van kanker elk jaar 1,8 miljoen levens. Vaak wordt de diagnose pas in een laat stadium gesteld. Daardoor nemen de overlevingskansen drastisch af.

Vroegtijdige diagnose longkanker

De Philips Lung Suite is een 3D-beeldvormingsplatform dat helpt om een vroegere diagnose te stellen. Een vroegtijdige diagnose biedt meer mogelijkheden voor een minimaal-invasieve behandeling. Het systeem stelt artsen in staat om in dezelfde ruimte biopsie, ablatie, markering van laesies en/of chirurgische procedures uit te voeren.

Patiënten kunnen daardoor zowel gediagnosticeerd als behandeld worden. Het vermogen om laesies van kleine afmetingen te lokaliseren en te karakteriseren zou de toekomstige longkankerzorg aanzienlijk kunnen verbeteren. “De geavanceerde CT-beeldvorming in combinatie met de verbeterde fluoroscopie van de Philips Lung Suite geeft ons het vertrouwen om op een veilige manier moeilijk bereikbare perifere longknobbels te bereiken en er een biopsie van te nemen”, aldus Maarten Criel, MD., longarts in het ZOL Genk Medisch Centrum, België.

“Het is aangetoond dat de Philips Lung Suite de nauwkeurigheid van biopsieprocedures voor longkanker verhoogt, waardoor de resultaten voor patiënten verbeteren en de mogelijkheid wordt geboden om longkankerpatiënten in een vroeg stadium onmiddellijk te behandelen”, vertelt Ernst Wodrada, Head of Image Guided Therapy bij Philips Benelux.

Diagnostisch potentieel

Het diagnostische potentieel van de Lung Suite werd vorig jaar al beschreven door onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum. De onderzoekers waren in staat om de diagnostische nauwkeurigheid van de bronchoscopie te verhogen van 72% naar 90%. Bovendien werd de gemiddelde totale effectieve stralingsdosis per procedure met meer dan de helft verminderd.

De Philips Lung Suite wordt op dit moment al gebruikt in Hôpital Erasme (Brussel), Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), Genk Medisch Centrum (Genk), het Royal Brompton Hospital (Londen) en Carmel Medical Center (Haifa). Het universitair ziekenhuis van Rouen (Frankrijk) is ook van plan de innovatie te gaan gebruiken.