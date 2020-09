VU opent digitaal informatiepunt voor geneeskundedocenten

De website is openbaar en daarom dus toegankelijk voor alle docenten, begeleiders, coördinatoren en opleiders van de bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit der Geneeskunde VU. Het digitaal informatiepunt is met name bedoeld voor het ondersteunen van geneeskundedocenten bij de grote veranderingen die het geven van online onderwijs via Zoom met zich meebrengen.

Meer dan alleen online lesgeven

Aanvankelijk werden online lessen slechts mondjesmaat verzorgd. Sinds de coronacrisis en alle daaraan gekoppelde contact beperkende maatregelen worden steeds meer volledige colleges via Zoom verzorgd. Daarnaast kunnen studenten tijdens symposia vragen stellen via chat-apps, worden er 3D-anatomielessen gegevens en vinden werkgroepen met polls en break-outrooms plaats.

Maar dat is nog niet alles. Er zijn tegenwoordig ook hybride onderwijsvormen. Daarbij komt een deel van de studenten fysiek naar de campus en volgt een ander deel de lessen online.

Inzichten delen via digitaal informatiepunt

Door de enorme groei van het online onderwijs hebben docenten de afgelopen maanden veel kennis en ervaring opgedaan. Via de website van het digitaal informatiepunt kunnen docenten deze inzichten delen met andere collega’s. Iets dat tot nu toe nog maar weinig gebeurde omdat handleidingen, ‘tips and tricks’ en ‘best practices’ nog op verschillende digitale plekken stonden die niet altijd voor iedereen toegankelijk waren.

Het ‘Informatiepunt Online Onderwijs & Opleiden’ dient naast ondersteuning voor docenten die voor het eerst aan de slag gaan met online onderwijs ook als naslagwerk en plek om ideeën op te doen voor de meer ervaren docenten. De komende periode wordt het in ontwikkeling zijnde informatiepunt verder aangevuld. Docenten die inhoudelijke aanvullingen, suggesties, verzoeken of tips willen doorgeven, kunnen dat doen via het volgende e-mailadres: docentprofessionalisering@vumc.nl