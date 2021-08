VVT regio Utrecht begint met ambassadeurs zorgtechnologie

In ruim 30 inspiratiesessies worden het komende jaar 3.600 medewerkers geïnspireerd om zorgtechnologie binnen hun organisatie in te zetten. Utrechtzorg (arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vechtstreek) coördineert het programma, faciliteert de 16 projectleiders en zorgt voor de coaching en intervisie met de ambassadeurs. De organisatie stelt communicatiemiddelen ter beschikking en voert een onderzoek uit, waarvan de resultaten na afloop gedeeld zullen worden.

Trainingen ambassadeurs

Vanaf september zullen ook de trainingen voor de ambassadeurs zorgtechnologie starten, zo schrijft Utrechtzorg. Ralph Bouman (innovatie coach) werkt samen met hen aan de benodigde skills om andere collega’s te kunnen enthousiasmeren en mee te nemen in het gebruik van zorgtechnologie. Leren op de werkvloer: peer-to-peer van en met elkaar.

Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft regionale ontwikkelgelden ter beschikking gesteld om dit programma mogelijk te maken. In dit project werken samen: Amaris Zorggroep, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Beweging 3.0, Careyn, Zorg- en Wooncentrum De Haven, Lyvore, De Brug, De Bilthuysen, Maria Dommer, QuaRijn, St, Pieters en Bloklands Gasthuis, Vecht en IJssel, Zorggroep de Vechtstreek, Warande en ZorgSpectrum.

Op 30 juli heeft Buro StrakZ, ontwikkelaar van de trainingen en sessies binnen dit project, een inspiratiesessie verzorgt voor QuaRijn. Suzanne Verheijden nam ruim 60 medewerkers– variërend van medewerkers ‘aan het bed’ tot medewerkers in de huishoudelijke dienst- mee in haar verhaal. In de sessies worden de technologische ontwikkelingen zo praktisch mogelijk en met humor vertaalt naar de dagelijkse praktijk voor medewerkers en managers. Aan het einde van sessie werd ieders opgedane kennis getest in een interactieve quiz.

Inzicht in zorgtechnologie

“Medewerkers hebben op een hele leuke manier inzicht gekregen in wat zorgtechnologie is”, vertelt Martin Falkenberg (Projectleider innovatie bij QuaRijn). “Iedereen heeft wel een beeld bij zorgtechnologie, maar hoe realistisch en compleet dat beeld nu daadwerkelijk is? Door de inspiratiesessie gaat het veel meer leven in de organisatie. We willen graag vernieuwen en versimpelen en de mooie voorbeelden die we voorbij hebben zien komen gaan ons daarbij zeker helpen.”