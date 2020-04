VWS organiseert appathon om corona-apps te testen

De beoordelingen en adviezen van organisaties, onafhankelijke experts en belangstellenden die aan de appathon deelnemen, zullen in die besluitvorming meegewogen worden. Het betreft twee zogenoemde corona-apps die helpen bij de tracking- en tracing van het virus.

De eerste app signaleert of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn. Deze app ondersteunt ook het onderzoek van de GGD. De tweede app moet het voor (besmette) mensen in quarantaine makkelijker maken om vanuit thuis contact te houden met de dokter.

Weerstand tegen corona-apps

De mogelijkheid om corona tracking- en tracing apps in te gaan zetten, werd door Minister de Jonge in de week voor Pasen tijdens een persconferentie, op advies van experts van het Outbreakmanagementteam, aangekondigd. Dat leidde tot een storm aan reacties, zowel positief als negatief. Eerder deze week waarschuwde een groep van meer dan 60 wetenschappers in een open brief aan het kabinet voor de mogelijk grote maatschappelijke gevolgen die dergelijke apps kunnen hebben.

Inmiddels zijn na de oproep van de minister om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van corona-apps al zo’n 750 reacties binnengekomen bij VWS. Al deze voorstellen worden op dit ninebt beoordeeld. Daarbij worden niet alleen de uitgangspunten van de GGD en het RIVM gehanteerd, maar ook alle andere zware eisen die gesteld zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy en dataveiligheid.

Een handvol apps

Verwacht wordt dat de selectie uiteindelijk zo’n 5 potentieel bruikbare apps oplevert. Dat worden de ‘hoofdrolspelers die tijdens de appathon op 18 en 19 april door experts en het publiek getest en beoordeeld zullen worden. De ontwikkelaars of leveranciers van deze apps krijgen gedurende het weekend de tijd om hun oplossing verder te verbeteren.

Daarbij is het primaire doel dat de oplossing optimaal aansluit bij het werkproces van de GGD en aan alle strenge eisen voldoet. Tijdens de appathon kan iedereen elke app op deze eisen toetsen. Daarnaast zullen experts ook in staat gesteld worden de broncode van de deelnemende apps te toetsen.

Uiteindelijk zullen alleen apps die daadwerkelijk bijdragen het doek en aan alle eisen voldoen in aanmerking komen om eventueel uitgerold en ingezet te worden. In de week na de appathon moet bekend worden of en hoe apps kunnen bijdragen aan het werk van de GGD en veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden.