VZVZ behaalt MedMij kwalificatie als DVZA voor LSP+

Eind 2019 werd SP-beheerder VZVZ al de eerste DVZA deelnemer van het MedMij Afsprakenstelsel. Omdat die functionaliteit een toevoeging is op het LSP, werd besloten de applicatie LSP+ te noemen. “Wij hebben nu voor LSP+ ook de MedMij kwalificatie voor de BgGGZ (basisgegevensset) ontvangen. Dat doen we in samenwerking met Winbase, want MedMij wil de combinatie van DVZA met het achterliggende bronsysteem samen kwalificeren”, aldus Reinier Balt, projectleider LSP+ en AORTA on FHIR.

FHIR-keten via het LSP

De infrastructuur van het LSP is gebaseerd op afsprakenstelsel AORTA. Dat leunt op haar beurt op de internationale standaard HL7 versie 3 voor gegevensuitwisseling in de zorg. Op dit moment bewegen volgens Balt zowel MedMij als de hele ICT-sector voor de zorg naar het gebruik van de HL7 FHIR-standaard.

“We hebben het nu mogelijk gemaakt dat bronsystemen zoals van Winbase op basis van FHIR op het LSP aansluiten en dat ze via FHIR-berichten ook LSP+ en MedMij ontsluiten. Daarmee hebben we met onze projectgroep AORTA on FHIR voor het eerst een volledige FHIR-keten via het LSP weten te maken”, vertelt Reinier Balt.

De volgende stap in het certificeringsproces voor gegevensuitwisseling volgens het MedMij Afsprakenstelsel wordt de kwalificatie van de medicatiegegevens voor VIPP GGZ. “Wanneer die MedMij-kwalificatie behaald wordt, dan dekken we de volledige vereisten voor het PGO-deel van VIPP GGZ af”, voegt Balt toe.

Binnen een jaar MedMij kwalificatie

De reden dat Winbase, als EPD-leverancier gekozen heeft om de rol van DVZA niet als zelfstandig aanbieder na te streven heeft te maken met het feit dat Winbase, zoals directeur Eric de Boer het verwoordt, met informatiesysteem Incura een middelgrote speler in de GGZ is. “Zo kwamen we met VZVZ in gesprek. We verwachten dat VZVZ in de toekomst een belangrijke rol kan gaan spelen in onder meer de communicatie tussen zorgverleners onderling met het LSP. Na verkennende gesprekken in oktober 2020 zijn we eind november al samen aan de slag gegaan”, aldus De Boer.

VZVZ startte in de zomer van 2020, samen met Winbase dus, het MedMij kwalificatieproces. Dat was namelijk het moment dat VZVZ haar DVZA-oplossing voor de GGZ introduceerde. Het feit dat nog voor de zomer van dit jaar voor de BgGGZ als voor de medicatiegegevens de MedMij-certificering voor LSP+ toegekend gekregen heeft, is een prestatie op zich. “Volgens planning opleveren, dat is in zorg-ICT-land niet altijd een zekerheid. Wij bieden nu veel GGZ-zorgaanbieders de mogelijkheid tijdig aan hun VIPP GGZ-verplichtingen te voldoen”, voegt Zweder Bergman, sector lead GGZ bij VZVZ daar aan toe.

“Wij bieden nu veel GGZ-zorgaanbieders de mogelijkheid tijdig aan hun VIPP GGZ-verplichtingen te voldoen. Dat is ook hard nodig. Ik denk dat grote zorgaanbieders zelf DVZA kunnen en zullen worden binnen MedMij. Voor veel andere partijen is dit lastig. Wij kunnen daar nu een rol in spelen. Voor de GGZ met de twee belangrijkste vormen van gegevensuitwisseling. En voor elke gebruiker van LSP+ met de overgang naar FHIR”, aldus Balt.