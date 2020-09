VZVZ en PAZIO willen innovaties versnellen via praktijkbeproeving

VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) stelt samenwerking te zoeken met (regionale) organisaties die dicht tegen het werkproces van de zorgaanbieders aanzitten. Zo moet het mogelijk worden om vraagstukken goed te analyseren, oplossingen te ontwerpen en nieuwe toepassingen in een gecontroleerde omgeving (praktijktestprogramma PROVES, ook gebruikt voor afsprakenstelsel medMij) uit te proberen. Belangrijke drijfveer voor VZVZ is de tijdwinst die het werken in deze omgeving moet gaan opleveren.

Agenda van VZVZ

PAZIO levert een platform voor zorg, welzijn en onderwijs. Daarnaast wil PAZIO met de projectorganisatie een praktijkomgeving (Living Lab) creëren om landelijke en regionale innovatieve digitaliseringsprojecten te ondersteunen en te beproeven. PAZIO innoveert en ontsluit diverse e-health-toepassingen, mits ze voldoen aan de landelijke richtlijnen en de zorgthema’s op de agenda van VZVZ.

PAZIO, onderdeel van UMC Utrecht, werkt samen met de zorgaanbieders in de regio en kan daar een realistische testomgeving creëren. In dit Living Lab zullen (technische) oplossingen op gebied van gegevensuitwisseling in de dagelijkse (zorg) praktijk worden getest en geïmplementeerd. Beide partijen hebben de intentie om, door het opdoen van ervaring bij het uitvoeren van projecten, toe te werken naar een structurele vorm van samenwerking tussen VZVZ en PAZIO.

Samenwerking met Nictiz, MedMij

Afgelopen juli sloot VZVZ ook een (nieuw) samenwerkingsakkoord met MedMij en Nictiz. De drie partijen werken al geruime tijd aan de gezamenlijke ambitie om consumenten de mogelijkheid te bieden al hun gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen in een zelfgekozen PGO. Ze hebben in juli hun handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst om die samenwerking verder te intensiveren.

Kennisinstituut Nictiz en VZVZ (onder meer beheerder van het Landelijk Schekelpunt) beschikken over de kennis en expertise om MedMij tot een succes te maken. Reden voor vroegtijdige samenwerking, die er onder meer toe leidde dat het MedMij-afsprakenstelsel klaar is om veilige gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Eind juli waren er al 37 MedMij-labels uitgereikt en waren 12 informatiestandaarden gereed.

Nu komt er meer focus op met name het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen voor het behalen van het MedMij-label. Het doorlopen van het kwalificatietraject voor het MedMij-label gebeurt bij Nictiz. De acceptatie gebeurt bij het VZVZ Servicecentrum.