Wearable ECG-ketting kan atriumfibrilleren detecteren

Atriumfibrilleren is een van de belangrijkste oorzaken van hartfalen en -infarcten. Hoewel het de meest voorkomende hartritmestoornis is, is atriale fibrillatie vaak symptoomloos en intermitterend. Dat bemoeilijkt de detectie en diagnose. Daarom zijn innovatieve detectiemethoden nodig.

Nieuw, maar niet uniek

De ECG-ketting is ongetwijfeld een van die nieuwe innovatieve middelen. Maar het is zeker niet de eerste wearable die in staat is atriumfibrilleren te detecteren. In 2018 introduceerde Apple deze functie al in de Apple Watch en er zijn inmiddels meerdere slimme horloges die dit ook kunnen.

De ECG-ketting is ontwikkeld in Finland. “Het draagbare halsketting-ECG (elektrocardiogram) biedt een nieuwe en gemakkelijke methode voor het detecteren van een abnormaal hartritme, atriumfibrilleren genoemd, wat een snel groeiend probleem voor de volksgezondheid is”, zegt Elmeri Santala, medisch student aan de universiteit van Oost-Finland.

Hoe werkt de ECG-ketting?

Net als de andere wearable hartritme meters werkt ook de ECG-ketting in combinatie met een speciaal daarvoor ontwikkelde app. Om het hartritme te meten moet de app opgestart worden en de hanger van de ketting gedurende 30 seconden met de handpalm (licht) op de borst in de buurt van het hart gedrukt worden.

De meetgegevens worden via de app naar een veilige cloudomgeving gestuurd. Bij de analyse van deze gegevens wordt onder andere gebruik gemaakt van een AI-algoritme. Vervolgens kan vastgesteld worden of de gebruiker al dan niet last heeft van atriumfibrilleren. De resultaten van de analyse worden binnen enkele seconden in de app op de smartphone getoond. Daarnaast wordt ook een ECG-rapport gegenereerd waarmee een arts de diagnose kan bevestigen.

Atriumfibrilleren diagnose

Om de betrouwbaarheid van de metingen en diagnose te toetsen is de ECG-ketting getest onder 145 volwassenen. Zij voerden hiermee zelf hartritme metingen uit. Tegelijkertijd werd van elk van hen een ‘traditioneel’ ECG gemaakt waar de resultaten van de ECG-ketting aan getoetst werden. Alle ECG’s werden door twee cardiologen, die niet bekend waren met de resultaten van de ‘traditionele’ ECG’s. Daarnaast werden de metingen van de ECG-ketting ook aan een geautomatiseerde AI-analyse onderworpen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de ECG’s van de ketting kwalitatief prima geschikt zijn om atriumfibrilleren te kunnen detecteren. De in de tests door de traditionele ECG’s gestelde diagnoses van atriumfibrilleren waren ook door de ECG-ketting opgepikt, zowel door de cardioloog als de AI-analyse.