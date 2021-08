Wearable FitBit legt meer focus op stress en hartgezondheid

De Charge 5 moet gebruikers meer inzicht geven in zaken zoals beweging, stress, hartgezondheid, slaap en algeheel welzijn. Fitbit Premium geeft daarbij persoonlijke inzichten, begeleiding op maat en een reeks van workouts en mindfulness content. De premium-dienst van FitBit heeft ook een nieuwe functie – dagelijkse herstelscores – die binnenkort beschikbaar is voor de Charge 5, Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe en Inspire 2.

Die scores geven elke ochtend aan of iemand fysiek klaar is om te gaan sporten of het beter rustig aan kan doen. Ze zijn gebaseerd op activiteit, hartslagvariabiliteit (HRV) en recente slaap. Gebruikers ervan krijgen ook een analyse van de factoren die de score hebben beïnvloed, of suggesties zoals een aanbevolen streefdoel.

Beperken van stress

De nieuwe wearable moet ook stressvorming beperken. Volgens FitBit ervoer 40 procent van de volwassenen in 2020 veel stress. De Charge 5 is in dit kader als eerste tracker met een EDA-sensor uitgerust. De sensor meet de reactie van iemands lichaam op stress aan de hand van veranderingen in de zweetklieren op de vingers. De EDA-functie is afgelopen herfst voor het eerst met Fitbit Sense geïntroduceerd. 70 procent van de gebruikers zou hun hun hartslag verlaagd hebben tijdens een twee minuten durende EDA-scansessie.

Verder biedt de wearable een stressbeheersingsscore in de Fitbit-App, die elke ochtend aangeeft of iemand mentaal klaar is voor een nieuwe uitdaging, of rust nodig heeft en moet opladen. De Premium-dienst biedt daarnaast toegang tot ammeditatie- en mindfulness-sessies van merken en experts, zoals Ten Percent Happier en Mindful Method van Deepak Chopra, voor stress-beheersing.

Aandacht voor hartgezondheid

Ook hartgezondheid krijgt aandacht. Atriumfibrillatie (AFib) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Sinds de lancering van de ECG-app op Sense hebben gebruikers meer dan vier miljoen beoordelingen uitgevoerd. De ECG-app zal binnenkort ook beschikbaar komen voor de Charge, zodat meer mensen (betaald) toegang krijgen tot dit hulpmiddel.

Charge 5 houdt verder 24/7 de hartslag bij en geeft meldingen wanneer de hartslag zich boven of onder persoonlijke grenzen bevindt. Hoewel veel factoren van invloed kunnen zijn op de hartslag, kan een te hoge of te lage hartslag een indicatie zijn van een hartaandoening die medische aandacht vereist.