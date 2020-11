Webinar Máxima MC over inzet Hololens tijdens coronacrisis

Het webinar ‘De Hololens: Inzet van augmented reality en mixed reality tijdens de Corona crisis’ vindt plaats op dinsdag 10 november en wordt gehouden van 14u30 tot 15u30. Voor iedereen die overdag moet werken, of anderszins verhinderd is, wordt het webinar ook in de avonduren, van 20u00 tot 21u00, gehouden.

Iedereen die aan het webinar wil deelnemen kan zich via deze link online inschrijven. Deelnemers ontvangen enkele uren voor de start van het webinar een Microsoft Teams link waarmee ze de sessie kunnen volgen.

Mogelijkheden van de Hololens in de zorg

Sprekers zijn dr. ir. Nicole Papen-Botterhuis, Coördinator Onderzoek & Innovatie en Marcia van de Wetering, Opleidingsadviseur Academie van het MMC. Zij delen tijdens het webinar hun kennis met betrekking tot het inzetten van mixed reality en de Hololens en laten zien hoe het ziekenhuis de Hololens inzet bij de opleiding van verpleegkundigen.

Vervolgens willen zij met de deelnemers van het webinar samen in gesprek gaan over andere mogelijkheden die mixed reality en de Hololens binnen de zorg kunnen bieden. Doel van het webinar is daarnaast om de deelnemers te voorzien van praktische handvatten voor het inzetten van de Hololens tijdens de coronacrisis.

Mixed reality trianing Máxima MC

Het Máxima MC is onlangs gestart met het trainen van verpleegkundigen voor de corona afdeling met behulp van een virtuele patiënt. Een verpleegkundige die de mixed reality training start, moet de Hololens, die voorzien is van HoloPatient software, opzetten bij een leeg ziekenhuisbed. Vervolgens ziet hij of zij dat de bril een virtuele coronapatiënt op het bed projecteert. Het Máxima MC is bij de ontwikkeling van deze realistische scenariotraining een samenwerking aangegaan met ASML.

Op dit moment wordt de MR-training als pilot ingezet tijdens opleiding voor verpleegkundigen binnen de MMC Academie. De eerste ervaringen van studenten zijn zeer positief. Tot nu toe beoordelen 16 verpleegkundigen de scenariotraining gemiddeld met een 8,3. Ook geven ze aan dat de training veel meerwaarde voor hen heeft.