Website met vaccinatie informatie voor kwetsbare wijken

De bereidheid van mensen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren is met name onder inwoners in kwetsbare wijken lager dan in andere wijken. Die constatering bracht internist Robin Peeters en huisarts Shakib Sana ertoe eind april een zorgbrede oproep voor een heldere en toegankelijke informatiecampagne, zoals bijvoorbeeld de online keuzehulp, over vaccinatie te doen. De petitie kreeg veel aandacht en leidde tot lokale initiatieven voor vaccinatievoorlichting.

Vaccinatie informatie in eigen taal

Dat leidde uiteindelijk tot de komst van een platform en website waarmee juist in die kwetsbare wijken toegankelijke vaccinatie-informatie beschikbaar komt. Taal speelt daarbij een belangrijke rol. “De informatiekloof mag geen gezondheidskloof worden”, aldus de initiatiefnemers.

Behalve voorlichting in diverse talen, zoals Arabisch, Bulgaars, Engels, Frans, Pools, Portugees, Papiaments, Roemeens en Turks, is de wenste ook bedoeld voor mensen en organisaties die met voorlichting een bijdrage willen leveren aan het informeren van niet-Nederlandstaligen in ons land. Denk daarbij aan partijen zoals scholen, buurthuizen, kerken, moskeeën, etc. Via de website kunnen deze partijen aan elkaar gekoppeld worden.

Informatiesessies

Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van informatiesessies die via de website aangevraagd kunnen worden. Informatiesessies zijn bedoeld om vragen te beantwoorden die onder de bevolking leven. Denk aan vragen als: is het vaccin veilig, wat zijn de bijwerkingen, wat als ik me niet laat vaccineren. De zorgprofessional begint met een korte uitleg over het coronavirus en het belang van vaccinatie. En daarna volgt een vraag-antwoordsessie met een duidelijke eindtijdstip.

De initiatiefnemers hebben op dit moment nog een grote behoefte aan zorgprofessionals die zich bij het initiatief willen aansluiten, bijvoorbeeld voor het geven van informatiesessies. Zij kunnen zich hier aanmelden.