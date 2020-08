Website voor aanvraag, uitslag coronatest al online

De website onder de naam coronatest.nl moet het mensen mogelijk maken een coronatest aan te vragen met behulp van hun DigiD. Ook de testresultaten moeten via DigiD opvraagbaar worden. Vanaf volgende week woensdag moet het portaal actief zijn. Voordat mensen een test kunnen aanvragen, moeten ze eerst een digitaal formulier invullen waarin ze onder meer moeten aangeven of ze coronagerelateerde klachten hebben. Wie geen klachten heeft, kan geen test aanvragen.

Momenteel gebeurt het aanvragen van coronatesten en het mededelen van een uitslag nog telefonisch plaats. Het betrokken callcenter kon het aantal gesprekken niet aan, wat tot vertraging leidde bij het doorgeven van de testresultaten. De NOS vond de testversie in samenwerking met onderzoekers Benjamin Broersma en Tom Wolters.

Website nog niet af

Het kan zijn dat de site nog wordt aangepast voordat hij aanstaande woensdag online gaat. De GGD was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar, schrijft de NOS. Verder werkt inloggen met DigiD voor het maken van een testafspraak nog niet. Wel kan het formulier worden ingevuld dat voor elke test moet worden afgerond. De bedoeling is dat wie een testafspraak wil maken, zijn postcode invult, waarna drie suggesties voor een locatie en tijdstip volgen.

Het telefoonnummer voor aanvragen van een coronatest (0800-1202) blijft bereikbaar. Zo moeten mensen die niet op eigen gelegenheid naar een corona-teststraat kunnen komen dit nummer bellen. Voor kinderen van zes jaar en jonger en buitenlandse toeristen is een digitale afspraak evenmin mogelijk.

Andere digitale middelen: dashboard & app

De rijksoverheid biedt al langer algemene informatie over coronacijfers via het coronadashboard. Dit is sinds juli actief en wordt geleidelijk aan uitgebreid met informatie. Premier Rutte stelde dat de cijfers op het het dashboard momenteel nog geen aanleiding geven tot striktere maatregelen dan gisteravond aangekondigd (zoals verplichte reservering en registratie voor horecabezoekers en beperkingen van activiteiten tijdens de introductieweken).

Tijdens de persconferentie donderdag 6 augustus vertelde minister Hugo de Jonge van VWS dat de tracking & tracing-app CoronaMelder nog altijd op 1 september landelijk beschikbaar komt in de app stores van Google en Apple.

“Als je volgens de app in aanraking bent geweest met iemand met corona, dan blijf je thuis”, stelde De Jonge. “We kijken bij de proef of dit in de praktijk en in de uitvoering werkt.” Het is volgens de minister de bedoeling om contacten die uit de app naar voren komen, al op dag zeven te testen, ook zonder klachten. Dit kan mogelijk de quarantaineperiode verkorten.

In de tweede helft van augustus vindt een laatste proef plaats in de GGD-regio’s Twente en Drenthe. Volgens de oorspronkelijke tijdlijn zou de proef in Twente en Rotterdam Rijnmond plaatsvinden. Het is niet duidelijk waarom dit nu Drenthe geworden is. Mogelijk heeft de verandering te maken met de druk waar de GGD in Rotterdam Rijnmond onder staat, wegens de snelle toename van het aantal besmettingen met corona in deze regio.